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Torino

Ragazza investe bimbo di 5 anni e fugge. Il piccolo è salvo

di Redazione -

Una 24enne torinese è’ stata arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Ieri sera alle 23, la ragazza alla guida della sua auto, aveva investito un bimbo di 5 anni dandosi poi alla fuga. Il piccolo ha un trauma addominale ed è in osservazione ma non è pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando sui motivi del gesto. La donna sarebbe l’ex compagna del padre del bambino.

IL TORINESE

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