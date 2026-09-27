Torino

Ragazza investe bimbo di 5 anni e fugge. Il piccolo è salvo

di Redazione - 27 Settembre 2026

Una 24enne torinese è’ stata arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Ieri sera alle 23, la ragazza alla guida della sua auto, aveva investito un bimbo di 5 anni dandosi poi alla fuga. Il piccolo ha un trauma addominale ed è in osservazione ma non è pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando sui motivi del gesto. La donna sarebbe l’ex compagna del padre del bambino.

IL TORINESE