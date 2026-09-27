Torino

Alcol e crack: poi l’orribile delitto per pochi euro spariti

di Redazione - 27 Settembre 2026

Dopo un festino a base di alcool, crack e altre droghe e’ scoppiata la lite per poche decine di euro rubati. Si sarebbe svolta così la serata che ha portato all’omicidio di Fabio Colapietro in via Gulli e il successivo tentativo di occultare il cadavere. Era domenica, e casa di Nicole Formichetti, insegnante di Italiano, si trovano Cristian Mateus De Oliveira Morando e Keith Butig, una transgender di 22 anni. E’ Colapietro a portare la droga. De Oliveira nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi, forse 50 euro. Le due donne avrebbero affermato che a rubarli è stato Colapietro. Si scatena la lite e lui viene ucciso. Poi la decisione di far sparire il corpo. Ma dopo qualche giorno Fe Oliveira crolla e si rivolge a sua madre, chiamano la polizia. Lui confessa ieri e si assume la responsabilità. Alle due donne la procura contesta il favoreggiamento e a tutti e tre la soppressione di cadavere.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE