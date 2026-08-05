Esteri

India, oltre 100 morti per alluvioni e frane

A pagare il prezzo più alto è lo Stato dell'Assam, ormai epicentro dell'emergenza umanitaria e ambientale

di Elizabeth Costello - 5 Agosto 2026

Emergenza monsoni in India: oltre 100 morti per alluvioni e frane. Focus sulla devastazione in Assam.

India, oltre 100 morti

Si aggrava il bilancio delle catastrofi naturali che stanno mettendo in ginocchio il nord-est dell’India.

Le piogge monsoniche torrenziali che flagellano la regione da settimane hanno provocato finora oltre 100 vittime complessive a livello nazionale e costretto decine di migliaia di sfollati ad abbandonare le proprie abitazioni.

A pagare il prezzo più alto è lo Stato dell’Assam, ormai epicentro dell’emergenza umanitaria e ambientale. Il numero delle vittime ufficiali ha raggiunto quota 87 morti.

La situazione in Assam: emergenza umanitaria

I dati diffusi dalla Assam State Disaster Management Authority e confermati dal Capo del Governo locale, Himanta Biswa Sarma, dipingono un quadro critico.

I distretti più colpiti

Le aree più devastate sono quelle orientali dell’Upper Assam, in particolare i distretti di Sivasagar, Charaideo, Jorhat e Golaghat.

Soltanto nel distretto di Sivasagar si contano decine di vittime e interi villaggi ancora sott’acqua.

Gli sfollati

L’ondata di maltempo ha travolto oltre 1,1 milioni di persone in 25 distretti dall’inizio della stagione delle piogge.

Attualmente, decine di migliaia di cittadini sono ospitati all’interno dei campi di accoglienza e nei centri di distribuzione allestiti dalle autorità locali.

I danni all’agricoltura e all’ambiente

Più di 15mila ettari di terreni agricoli e coltivazioni risultano sommersi, con perdite ingenti anche per il patrimonio zootecnico e la fauna locale.

Le cause del disastro: piogge ed erosione

Secondo The Hindu e Asia News Network, l’ondata eccezionale di piogge (con picchi fino al 400-490% sopra la media stagionale nei bacini montani) è stata amplificata da fattori ambientali e antropici.

La piena dei fiumi

Affluenti cruciali del Brahmaputra – come i fiumi Dikhow, Disang, Darika e Janji – sono straripati trasportando volumi enormi di fango e detriti arrivati dalle colline del Nagaland e dell’Arunachal Pradesh, rovesciandoli nei letti fluviali.

La deforestazione e l’estrazione

Organizzazioni locali e report d’inchiesta sottolineano come l’estrazione incontrollata di carbone, pietra e sabbia lungo i confini montuosi abbia accelerato l’erosione del suolo. Così riducendo la capacita dei fiumi di contenere le piene e provocando il cedimento di diversi argini.

Il piano d’aiuto straordinario del governo

Durante i sopralluoghi nelle zone alluvionate, il premier dell’Assam Himanta Biswa Sarma ha annunciato lo sblocco dei primi aiuti d’urgenza.

I risarcimenti alle famiglie

L’esecutivo statale ha elevato il contributo di solidarietà per i familiari dei deceduti, portandolo complessivamente a 9 lakh di rupie.

Il sostegno immediato

Oltre 100mila famiglie i cui beni o abitazioni sono stati danneggiati riceveranno una prima tranche di contributi diretti, accompagnati da moratorie sui prestiti agricoli e di studio.

I fondi dal governo centrale

Il governo federale di New Delhi ha disposto lo sblocco anticipato di risorse straordinarie a valere sul State Disaster Response Fund per sostenere le operazioni di ripristino e assistenza sanitaria nelle aree sommerse.