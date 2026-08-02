Ambiente

Il Po a Torino soffoca nel caldo e continua l’emergenza alghe

di Redazione - 2 Agosto 2026

In numerosi tratti del fiume Po a Torino la superficie è invasa da estese formazioni di vegetazione acquatica che rallentano il corso dell’acqua e modificano profondamente il paesaggio. E’ uno dei simboli negativi di una stagione segnata da temperature elevate e scarsissime precipitazioni.

Per contenere il fenomeno sono stati effettuati interventi di rimozione meccanica nei tratti più interessati del Po cittadino. Le operazioni sono state pianificate cercando di limitare il rischio che frammenti delle piante rimanessero in acqua, poiché molte specie invasive sono in grado di riprodursi proprio a partire da piccole porzioni del fusto. Per questo motivo il materiale recuperato è stato raccolto e trasferito a terra per il successivo smaltimento.

La crescita anomala delle piante acquatiche è favorita dalla combinazione tra caldo intenso e ridotta portata del fiume. Quando il livello dell’acqua diminuisce e la corrente perde velocità, le condizioni diventano ideali per uno sviluppo molto rapido della vegetazione. Si tratta di una situazione che negli ultimi anni si è ripresentata con una certa regolarità, ma che nel 2026 ha assunto dimensioni particolarmente evidenti già all’inizio dell’estate.

Nonostante gli interventi, il caldo persistente di luglio ha favorito una nuova e rapida espansione della vegetazione. In diversi punti del fiume le piante sono tornate a occupare ampie superfici, creando disagi soprattutto alle attività nautiche. I circoli remieri e le società sportive hanno dovuto fare i conti con percorsi più difficili da affrontare, mentre alcune imbarcazioni hanno riscontrato problemi dovuti alla vegetazione che si impiglia nelle eliche.

Tra le specie maggiormente diffuse figura anche Elodea nuttallii, una pianta acquatica originaria del Nord America che da tempo si è insediata in numerosi corsi d’acqua italiani. La sua straordinaria capacità di propagarsi rende particolarmente complesso il controllo della sua diffusione, soprattutto durante le estati più calde e in presenza di acque poco profonde.

Il caso del Po rappresenta anche un indicatore degli effetti che il cambiamento climatico sta producendo sui grandi corsi d’acqua del Nord Italia. Estati sempre più lunghe, ondate di calore frequenti e periodi di siccità prolungata modificano infatti le condizioni ambientali, favorendo fenomeni che fino a pochi anni fa erano molto meno estesi.

Per questo motivo il contenimento della vegetazione acquatica non può limitarsi a interventi occasionali durante l’estate. Sempre più spesso tecnici e amministratori sottolineano la necessità di una gestione programmata, con monitoraggi costanti e operazioni preventive già nei mesi primaverili, quando la crescita delle piante è ancora limitata e più facilmente controllabile.

Gli specialisti ricordano però che la presenza di questa vegetazione non è necessariamente sinonimo di inquinamento. La proliferazione dipende soprattutto dalle condizioni climatiche e idrologiche. Tuttavia, quando la crescita diventa eccessiva, possono verificarsi alterazioni dell’equilibrio dell’ecosistema fluviale, con effetti sulla circolazione dell’acqua, sull’ossigenazione e sulle attività che si svolgono lungo il fiume.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE