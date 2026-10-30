Inflazione, Giorgetti: impatto delle guerre ed energia preoccupa

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"Portate nostre preoccupazioni in tutte le sedi internazionali"

di Askanews - 30 Ottobre 2026

Roma, 30 ott. (askanews) – “Purtroppo l’impatto delle guerre sulle materie prime energetiche è una cosa che giustamente preoccupa. Noi abbiamo portato in tutte le sedi, internazionali e in Europa le nostre preoccupazioni. Quello che succede sull’inflazione è ahimè una drammatica conseguenza”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della Giornata mondiale del risparmio, rispondendo a una domanda sulla crescita dell’inflazione certificata oggi dall’Istat.