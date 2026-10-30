Cronaca

Fuga di monossido a Parma: 2 morti, gravissima neonata

La tragedia in un casolare a Bocca d’Enza di Mezzani. Salvo un bimbo di sei anni

di Maria Graziosi - 30 Ottobre 2026

Tragedia a Parma: fuga di monossido, ci sono due morti e una neonata in gravissime condizioni. È accaduto a Bocca d’Enza di Mezzani. In un casolare. Per cause che restano al vaglio delle forze dell’ordine, si è registrata la fuga di gas. Forse, ma per il momento pare solo un’ipotesi, alla base dei fatti ci sarebbe una causa comune, fin troppo. Si tratterebbe del malfunzionamento di una stufa. Il bilancio è davvero grave.

Fuga di monossido a Parma: 2 morti, gravissima neonata

Sono stati rinvenuti, senza vita, i corpi di un uomo di 35 anni e di una donna di 32. I carabinieri e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La più piccola, una bambina di soli 7 mesi, è in gravissime condizioni. Un altro bambino, di sei anni, s’è salvato ed ha lasciato l’abitazione sulle sue stesse gambe. La neonata rimasta intossicata dalla fuga di monossido è stata subito soccorsa e trasferita in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

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