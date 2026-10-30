Primo Piano

Cortei tra tensioni e feriti, fuoco ai cassonetti a Roma

Agenti contusi a Mestre, manifestanti feriti a Vicenza. Il porto invaso dalla protesta a Napoli, cariche e idranti a Torino

di Giorgio Brescia - 30 Ottobre 2026

Le barricate create dai manifestanti con i cassonetti incendiati a Roma

Tensioni ai cortei di oggi, tra Mestre e Vicenza il bilancio parla già di una decina di feriti tra manifestanti e forze dell’ordine. La giornata è partita con decine di manifestazioni in tutta Italia. Dal Nord al Sud. Per il momento, i problemi di ordine pubblico si sono registrati al Nord. A Vicenza, come dichiarato dagli organizzatori, ci sarebbero tre feriti tra i manifestanti dopo le tensioni che si sono registrate tra forze dell’ordine e cortei nei pressi della tangenziale. A Mestre, invece, ci sono sette agenti leggermente feriti. A causa del contatto con il corteo che, come ha riferito il questore Antonio Sbordone, avrebbe voluto sfondare il blocco del percorso.

Uova contro Confindustria, fiamme al carrarmato (di cartone)

Ai cortei di oggi la situazione sembra, nonostante tutto, sotto controllo. Ma più di un episodio a dir poco sopra le righe, pure si sta verificando in tutta Italia. A Napoli, durante un blocco a via Reggia di Portici, proprio davanti all’ingresso dell’autostrada, è stato dato alle fiamme un carrarmato di cartone. Insieme a diverse banconote del monopoly: “Basta soldi alle armi”. A Treviso sono state lanciate uova colorate contro la sede di Confindustria. Per “le pessime condizioni di lavoro e finanziamento dell’industria bellica”.

Torino e Bologna

A Torino il corteo è partito con un lo “scarico” di alcuni bidoni di letame nei pressi del Comune. Tensioni anche a Bologna. Gli scontri si sono registrati all’altezza di porta Europa in via Stalingrado. Coi manifestanti che chiedevano di passare e che hanno fronteggiato il cordone degli agenti in assetto antisommossa. A Cosenza, in Calabria, sono scesi in piazza anche i trattori. A Palermo cortei nell’area del porto hanno scandito slogan con l’invito a “bloccare tutto”.

Napoli



Dopo oltre un’ora di trattativa con le forze dell’ordine che serravano l’accesso in atteggiamento antisommossa, i manifestanti hanno invaso pacificamente il varco Bausan al Porto di Napoli. A breve questo segmento di corteo si ricongiungerà con il resto dei manifestanti, in via Reggia di Portici.

Aggiornamento ore 16.00 – Roma



Tensione alta nella Capitale. Un gruppo di manifestanti in via Claudia, nei pressi del Colosseo, ha dato fuoco a cassonetti e biciclette, buttati in mezzo alla carreggiata a sbarrare il passaggio. Sul posto gli agenti del Reparto mobile, mentre i residenti corrono a spegnere le fiamme e a spostare le auto parcheggiate ai lati.