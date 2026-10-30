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Bomba social dall’Argentina: quando la finale finisce a colpi di stampelle VIDEO

Calciatori in corsa, spinte, cazzotti e soprattutto stampelle trasformate in vere armi contundenti per colpire gli avversari

di Daniel Walker -

L’illusione del fair play durata il tempo di novanta minuti e una drammatica sequenza di rigori. Poi, a Buenos Aires, sipario calato sull’intensa finale della Copa Fortaleza Guaraní tra gli argentini de Los Teros de Córdoba e gli uruguaiani del Rampla Juniors. Un match trasformato nel video più virale e scioccante del momento sui social.

La scintilla?

L’ultimo rigore sbagliato dal tiratore uruguaiano. Tra sfottò incrociati e nervi tesi per un arbitraggio infuocato, la festa argentina è schizzata alle stelle scatenando una vera e propria rissa campale.

Le immagini su TikTok e X raccontano una scena surreale: calciatori in corsa, spinte, cazzotti e soprattutto stampelle trasformate in vere armi contundenti per colpire gli avversari.

I “muletazos” hanno fatto il giro del globo, ripresi da testate estere come LatinUS, Crónica TV e agenzie internazionali. E sono finiti sui feed di milioni di utenti increduli.

La rabbia

Fuori dal campo la rabbia non si è placata, costringendo gli organizzatori a dividere le delegazioni scortate dalle forze dell’ordine. Non è mancata la stoccata social del Rampla Juniors con toni durissimi e amarezza per i sacrifici vanificati.

“Non siamo volati in Argentina per fare la guerra, ma per giocare a pallone dopo mesi di collette e riffe quotidiane”, il commento desolato.

I commenti

Sui forum e nei commenti dei fan il dibattito è caldissimo. C’è chi ironizza sulla piega surreale degli eventi e chi chiede squalifiche a vita per i protagonisti di questo Far West. Intanto il video resta il contenuto trend della settimana.

La domanda che gira adesso tra le storie Instagram è una sola. Quali sanzioni disciplinari davvero pesanti arriveranno ora dalla federazione internazionale del settore?

Il video

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