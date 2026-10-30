Manifestazione a Milano: “Cacciamo il governo di guerra e carovita”

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Al via la protesta indetta dall’USB

di Askanews - 30 Ottobre 2026

Milano, 30 ott. (askanews) – A Milano al via la manifestazione indetta dalla sigla sindacale USB in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore dei lavoratori dei settori pubblico e privato, proclamato anche da altri sindacati autonomi contro politiche di riarmo, carovita e salari bassi.

“Cacciamo il governo di guerra, carovita e repressione” e “Lavoratori e studenti uniti, contro la scuola della precarietà, della guerra e del razzismo” tra i cartelli esposti. Manifestazioni sono previste nelle principali città.

“Bloccare la città fino alle tangenziali” l’obiettivo della protesta proclamata dalla sigla sindacale, ma in “modo pacifico” hanno datto gli esponenti dell’USB. A Milano

il corteo proincipale è partito da piazza Duca d’Aosta e dovrebbe essere indirizzato verso la periferia est.