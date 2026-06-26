Cronaca

Influencer britannica rischia la fucilazione a Dubai, il caso Brooke George

La giovane cercava di imbarcarsi su un volo diretto nel Regno Unito ma gli agenti la bloccano prima della partenza

di Marzio Amoroso - 26 Giugno 2026

Brooke George, 23 anni, influencer britannica, si trova in detenzione a Dubai con l’accusa di omicidio premeditato. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti la indicano come responsabile della morte del suo compagno, un connazionale di 26 anni conosciuto online. La vicenda esplode dopo una lite avvenuta in un appartamento della città. Secondo la ricostruzione ufficiale, Brooke avrebbe colpito l’uomo con un coltello da cucina. L’accusa parla di omicidio volontario aggravato. In base alla legge emiratina, questo tipo di reato può portare alla pena di morte per fucilazione.

La versione di Brooke e il ruolo delle ONG

La difesa di Brooke George presenta un quadro molto diverso. La giovane sostiene di avere agito per legittima difesa. Racconta di essere stata aggredita, picchiata e privata del passaporto. Dice di avere temuto per la propria vita durante la colluttazione. Un’ONG che segue i casi di cittadini stranieri detenuti negli Emirati appoggia questa versione. L’organizzazione parla di un contesto di violenza domestica e di una situazione di forte vulnerabilità. Il nodo centrale resta la ricostruzione esatta di quanto accaduto nella stanza dove l’uomo ha perso la vita.

Arresto in aeroporto e condizioni di detenzione

Le autorità arrestano Brooke il 22 giugno all’aeroporto di Dubai. La giovane cercava di imbarcarsi su un volo diretto nel Regno Unito. Gli agenti la fermano prima della partenza e la trasferiscono nel carcere di Bur Dubai. La famiglia denuncia condizioni dure. Segnala maltrattamenti, difficoltà di comunicazione e problemi nell’accesso a un’assistenza legale pienamente adeguata. Il tema della barriera linguistica emerge come elemento critico, ogni colloquio con gli inquirenti diventa più complesso.

Il rischio di pena di morte e la partita diplomatica

Negli Emirati la pena capitale esiste e resta prevista per i reati più gravi. I casi che coinvolgono cittadini occidentali sono rari. Tuttavia, non si può escludere la condanna alla fucilazione in presenza di un verdetto di omicidio volontario aggravato. Il Foreign Office britannico segue il dossier e mantiene contatti con le autorità locali. La partita diplomatica si gioca su un equilibrio delicato. Da un lato c’è la richiesta di garantire un processo equo, dall’altro c’è il rispetto della sovranità giudiziaria degli Emirati.