Ingv, Italia e Giappone rafforzano la collaborazione scientifica

di Italpress - 12 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato il Memorandum di Cooperazione (MoC) tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) con sede in Giappone.

L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente dell’INGV, Fabio Florindo, e dal Presidente del NIED, Kaoru Takara, alla presenza dei direttori dei dipartimenti e delle sezioni di monitoraggio dell’INGV, dei vertici del NIED, e dei rappresentanti, per l’Italia, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e, per il Giappone, del Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).

L’accordo è volto a promuovere lo scambio di informazioni e lo sviluppo di attività di ricerca congiunte nei settori della sismologia, della vulcanologia e degli studi ambientali, attraverso la condivisione di dati e di competenze, la realizzazione di esperimenti di laboratorio, lo scambio e la formazione del personale. Obiettivo del MoC è quello di sviluppare e diffondere teorie e tecnologie che contribuiscano alla mitigazione dei disastri naturali e allo sviluppo sostenibile dell’ambiente terrestre.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la firma del Memorandum di Cooperazione tra il nostro Istituto e il NIED – ha dichiarato il Presidente dell’INGV, Fabio Florindo – Questa partnership consolida un approccio sinergico nelle importanti attività di scambio e di condivisione nell’ambito delle geoscienze, rafforzando una significativa collaborazione scientifica tra Italia e Giappone”.

L’accordo conferma l’impegno dei due Istituti a valorizzare la ricerca scientifica come strumento fondamentale per la riduzione del rischio da disastri naturali, al fine di tutelare sempre più le comunità e i territori che le ospitano.

