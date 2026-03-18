Cronaca

Innsbruck, il dramma di una tredicenne che apre un nuovo fronte d’allarme in Austria

Una tredicenne muore a Innsbruck per sospetta overdose, riaccendendo l’allarme su dipendenze e sfruttamento tra giovanissimi.

di Marzio Amoroso - 18 Marzo 2026

Una tredicenne è stata trovata senza vita in un appartamento di Innsbruck, nel quartiere Wilten, in circostanze che gli investigatori collegano a un consumo di sostanze ancora da definire con precisione. Il caso, già di per sé drammatico, si inserisce in una sequenza inquietante, altre due giovani vite, una sedicenne e un diciottenne, sono state spezzate nello stesso arco temporale, alimentando interrogativi e timori.

Un contesto che preoccupa le autorità

La morte della tredicenne non viene trattata come un episodio isolato. Gli inquirenti stanno analizzando possibili connessioni tra i tre decessi, concentrandosi su ambienti di spaccio frequentati da minorenni e su dinamiche di sfruttamento che potrebbero aver reso questi adolescenti particolarmente esposti. Le prime ricostruzioni indicano che la ragazza frequentava un gruppo di coetanei già noti ai servizi sociali. Un dettaglio che rafforza l’ipotesi di un contesto fragile e permeabile a influenze pericolose.

Dipendenze come strumento di controllo

Secondo gli esperti del Centro di competenza per la tutela dalla violenza, negli ultimi mesi è emerso un fenomeno preoccupante. Alcune ragazze molto giovani sarebbero state avvicinate da adulti che, attraverso la dipendenza da sostanze, avrebbero esercitato una forma di controllo psicologico e materiale. Una dinamica che, pur non essendo nuova, sta assumendo contorni più aggressivi e difficili da intercettare. Le vittime, spesso spaventate o ricattate, faticano a collaborare con le autorità, rendendo più complesso ricostruire le responsabilità.

Indagini in corso e attese per i risultati tossicologici

Le analisi sui campioni prelevati dalla tredicenne saranno decisive per chiarire quale sostanza abbia provocato l’overdose. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma confermano che l’attenzione è rivolta a un possibile mercato di droghe sintetiche circolanti tra giovanissimi. Parallelamente, si sta lavorando per capire se i tre decessi siano legati da una stessa rete di spaccio o da figure adulte che avrebbero approfittato della vulnerabilità dei ragazzi.

Una città che si interroga

Innsbruck, solitamente associata a turismo e qualità della vita, si trova ora a fare i conti con un lato oscuro che coinvolge i più giovani. Le istituzioni locali chiedono un rafforzamento dei servizi di prevenzione e un intervento più incisivo nelle aree dove si concentrano situazioni di disagio. La parola overdose, ripetuta più volte in pochi giorni, è diventata il simbolo di un’emergenza che non può essere ignorata.