Esteri

Iran abbatte jet Usa, recuperato secondo pilota. Trump: “Sano e salvo”

di Flavia Romani - 4 Aprile 2026

(Fonte: IRCGIntelli su X)

È stato recuperato in un’ operazione di salvataggio il secondo pilota del jet Usa abbattuto in Iran. Lo stesso Trump, che ha definito l’ operazione come “una delle più audaci di sempre”, ha annunciato che il militare è “sano e salvo” . Intanto le autorità iraniane riportano di avere abbattuto un altro velivolo americano impegnato proprio nelle operazioni di soccorso.

Gli Usa hanno confermato l’abbattimento di un jet nei cieli dell’Iran, segnando un punto di svolta nel conflitto in corso dal 28 febbraio. Si tratta infatti del primo caso, dall’inizio della guerra, in cui un jet americano viene distrutto dal fuoco nemico e che questo venga confermato da ambo le parti. La notizia, riportata dal New York Times e confermata da funzionari statunitensi, apre nuovi scenari sul piano militare e strategico.

Secondo le informazioni disponibili, il destino dell’equipaggio del velivolo abbattuto resta in parte incerto, anche se uno dei due piloti sarebbe stato recuperato. Le autorità americane sono impegnate in operazioni di ricerca e soccorso per evitare che eventuali superstiti possano essere intercettati dalle forze iraniane. Nel frattempo, anche i media di Stato di Teheran hanno confermato l’abbattimento del jet, rafforzando la portata dell’episodio.

Nelle stesse ore, un secondo aereo da combattimento statunitense è precipitato nella regione del Golfo Persico. In questo caso, il pilota è stato tratto in salvo senza riportare ferite. Restano tuttavia da chiarire le cause dell’incidente e se vi sia un collegamento diretto con le operazioni militari in corso.

Iran: il sistema e l’attacco all’F-15

Secondo fonti citate da ABC News, l’Iran avrebbe utilizzato un avanzato sistema di rilevamento passivo a infrarossi per individuare e colpire il caccia americano, probabilmente un F-15. Si tratta di una tecnologia particolarmente insidiosa, poiché non emette segnali radar e risulta quindi invisibile ai sistemi di guerra elettronica statunitensi, mettendo in discussione uno dei pilastri della superiorità aerea americana.

Sul piano diplomatico, la tensione resta altissima. L’agenzia Fars ha riferito che Teheran avrebbe respinto una proposta statunitense per un cessate il fuoco di 48 ore. Segnale di una fase di stallo nei tentativi di de-escalation. In questo contesto, si inserisce anche l’appello al dialogo emerso dalla telefonata tra Papa Leone XIV e Isaac Herzog. I due hanno ribadito la necessità di riaprire canali diplomatici per arrivare a una pace duratura in Medio Oriente.

Jet Usa abbattuti, parla Trump: “Non influisce sui negoziati”

Il presidente americano Donald Trump, in una breve intervista telefonica, si è rifiutato di discutere i dettagli delle operazioni di ricerca e soccorso in Iran, a seguito dell’abbattimento di un jet americano, esprimendo frustrazione per quanto è stato coperto dai media. In una breve intervista telefonica a Garrett Haake di Nbc News, Trump, alla domanda se gli eventi odierni influiranno su eventuali negoziati con l’Iran, ha replicato: “No, affatto. No, è guerra. Siamo in guerra, Garrett“.

Inoltre, Trump ha dichiarato a The Independent di non essere ancora pronto a dire cosa faranno gli Stati Uniti se le forze iraniane dovessero raggiungere il pilota del caccia F-15 abbattuto. “Speriamo che ciò non accada”, ha affermato il presidente Usa.

Una taglia da Teheran

Allo stato attuale, la situazione sarebbe un po’ meno ingarbugliata. I piloti Usa dei due jet abbattuti in Iran si sarebbero salvati, o meglio. Due sarebbero riusciti a essere tratti in salvo. Un altro, invece, è disperso. Le autorità iraniane avrebbero imposto una taglia sul pilota americano. Le forze Usa sarebbero pronte a tutto pur di salvare il militare disperso. E non si esclude l’intervento dei parà nell’area per tentare un’estrazione dell’americano coinvolto.

Le minacce di Donald Trump

Il presidente americano Donald Trump ha abbandonato i toni che parevano più concilianti e, come al solito, s’è lanciato nell’ennesima piroetta. Ha cambiato di nuovo attitudine, e mostra ancora una volta, i denti. Su Truth, Trump ha tuonato: “L’Iran ha ancora 48 ore per raggiungere un accordo sull’apertura dello Stretto di Hormuz, altrimenti dovrà affrontare affrontare l’Inferno”. Finita qui? Macché, il capo di Stato Usa rivendica una certa coerenza di fondo: “Ricordate quando diedi all’Iran dieci giorni per raggiungere un accordo o aprire lo Stretto di Hormuz?”, ha scritto Trump su Truth, riferendosi all’ennesimo ultimatum lanciato il 26 marzo scorso. “Il tempo sta scadendo: mancano 48 ore prima che l’Inferno si scateni su di loro. Gloria a Dio!”.