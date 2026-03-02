Attualità

Iran – Corea: undici donne in campo con il cuore a Teheran

La Nazionale femminile di calcio del Paese sotto attacco è impegnata nella Coppa d'Asia in Australia

di Dave Hill Cirio - 2 Marzo 2026

La panchina dell'Iran durante la partita contro la Corea del Sud

Iran contro Corea del Sud, undici donne in campo con il cuore e il pensiero rivolto a Teheran. Al Gold Coast Stadium in Australia, un campo da gioco oggi teatro di uno degli eventi sportivi più carichi di tensione emotiva degli ultimi anni.

Corea del Sud – Iran in corso alla Coppa d’Asia

La Nazionale femminile dell’Iran ha fatto il suo esordio nella AFC Women’s Asian Cup 2026 contro la Corea del Sud, in un match attualmente nel vivo, con le calciatrici iraniane che soccombono per 1 a zero.

In campo mentre il Paese è sotto attacco

Il racconto di questa partita va ben oltre i confini del rettangolo verde. Le calciatrici iraniane sono scese in campo mentre dal loro Paese giungono le cronache degli attacchi.

In questo clima di estrema incertezza geopolitica, la squadra si trova a vivere un paradosso. Lotta per un sogno sportivo mentre il proprio Paese attraversa un momento di possibile collasso.

L’allenatrice Marziyeh Jafari e la capitana Zahra Ghanbari sono diventate i volti di questa resilienza. Nonostante la “forte pressione psicologica” citata nelle conferenze stampa, il gruppo ha scelto di giocare per mostrare al mondo il potenziale e la forza delle donne iraniane.

Il supporto della Confederazione Asiatica è totale, con i funzionari costantemente al fianco della delegazione per gestire l’impatto emotivo di queste ore critiche.

Il calcio sulla Gold Coast, le bombe in Iran

Mentre il cronometro scorre sulla Gold Coast, il mondo osserva queste undici atlete non solo come calciatrici, ma come simboli di una nazione sospesa tra il dramma della guerra e la speranza di un riscatto sportivo.

Dopo la sfida odierna, il cammino dell’Iran proseguirà contro l’Australia (5 marzo) e le Filippine (8 marzo), in un girone che si preannuncia come uno dei più seguiti e delicati nella storia del calcio femminile asiatico.