Iran, Crosetto “Si aprono scenari finora mai considerati”

di Italpress - 2 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’offensiva israelo-statunitense in Iran e la risposta di Teheran aprono scenari finora mai considerati, con attacchi diretti contro assetti occidentali nel Golfo e un rischio di escalation controllata, ma estensiva. Si prospettano scenari finora mai considerati e minacciano sia Israele sia tutti gli assetti occidentali nella regione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. “Il nostro scrupolo va verso tutto il personale militare, ma verso i nostri connazionali civili presenti nell’area, come dimostra anche il lavoro che contestualmente stiamo facendo con la Farnesina e che faremo anche nei prossimi giorni”, ha aggiunto. Il ministro ha poi spiegato che “prima di partire avevo fatto la valutazione e non da solo. Noi come Italia non è che non eravamo stati informati ma nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione, gli americani non hanno comunicato a nessuno perchè sono partiti quando hanno avuto la certezza che potevano colpire l’obiettivo, quindi non lo hanno comunicato a nessuno. Per questo nessuno, in Occidente, in Oriente, nei Paesi arabi era stato minimamente informato”. (ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-