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Wimbledon, Sinner batte Djokovic: domani la finale per difendere il titolo

di Paolo Stefani - 11 Luglio 2026

Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo ha conquistato ieri l’accesso all’ultimo atto dei Championships superando con autorità Novak Djokovic in tre set, imponendosi 6-4, 6-4, 6-4 al termine di una prestazione di altissimo livello. Domani, sul Centre Court di Londra, l’azzurro difenderà il titolo conquistato lo scorso anno affrontando Alexander Zverev.

Wimbledon, il raccontro del match con Djokovic

Contro il sette volte campione di Wimbledon, Sinner ha mostrato il suo miglior tennis, riscattando la sconfitta subita agli Australian Open. L’altoatesino ha dominato l’incontro grazie a un servizio impeccabile, mettendo a segno 16 ace e vincendo l’88% dei punti con la prima. Solido da fondo campo e sempre lucido nelle scelte tattiche, ha tolto ogni riferimento al campione serbo, senza concedergli reali opportunità nei momenti decisivi del match.

Al termine della semifinale, Sinner ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Essere di nuovo in finale qui significa tantissimo. Djokovic è un’ispirazione per tutta la nostra generazione. Dopo l’ultima sfida abbiamo apportato alcuni cambiamenti, cercando di essere più aggressivi e di variare maggiormente il gioco. Il mio team mi ha preparato nel migliore dei modi”.

A Wimbledon per sinner la settima finale slam della carriera

Per il campione azzurro sarà la settima finale Slam della carriera e la seconda consecutiva sull’erba londinese, con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo Major e confermarsi sul trono di Wimbledon.

Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, reduce dal successo in semifinale contro il britannico Arthur Fery con il punteggio di 7-6(0), 6-2, 6-4. Il tedesco, vincitore del Roland Garros, raggiunge così la sua prima finale ai Championships e arriva all’appuntamento forte di una stagione straordinaria.

Quello di domani sarà il quindicesimo confronto tra Sinner e Zverev. Dopo un avvio favorevole al tedesco, il bilancio è oggi nettamente dalla parte dell’azzurro, che ha vinto gli ultimi nove scontri diretti. Sarà il primo incrocio sull’erba di Wimbledon e la seconda finale Slam tra i due dopo gli Australian Open 2025, con Sinner deciso a confermare il proprio dominio nella rivalità.