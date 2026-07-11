Cultura & Spettacolo

Musica in lutto: è morto Peppino di Capri

Addioi a uno dei grandi interpreti della musica italiana, autore di Champagne e Roberta

di Eleonora Ciaffoloni - 11 Luglio 2026

Questa notte, all’età di 87 anni, è morto Peppino di Capri. Il cantante si è spento, dopo una lunga malattina, nella sua Capri, a Villa Castiglione. A darne notizia, oggi è stato Il Mattino.

Morto Peppino di Capri: dagli esordi al successo

Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 in una famiglia di musicisti. Fin dalla giovanissima età mostrò subito il suo talento musicale: una precocità che segnò una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del Festival di Sanremo che vinse due volte. La prima nel 1973 con la canzone Un grande amore e niente di più e la seconda nel 1976 con Non lo faccio più.

Agli esordi, nella sua Capri, suonava per i soldati di stanza nell’Isola, nel dopoguerra. Il vero salto arrivò negli anni Cinquanta con la sua rilettura del rock’n’roll americano dal tocco partenopeo: Let’s Twist Again diventerà il suo disco più venduto. La sua carriera raggiunse i vertici negli anni Sessanta, grazie ad alcuni grandi successi come Champagne, E mo e mo, Roberta e St. Tropez Twist.

L’ultima apparizione

L’ultima apparizione in pubblico fu un anno fa quando, tra applausi e una standing ovation dalla platea di una serata in suo omaggio ha chiesto il microfono per cantare insieme con la band, i Capri Rockers capitanati dal figlio Edoardo Faiella, Champagne e Il sognatore