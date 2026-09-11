Italpress Notizie Motori

ITALA e O.S.C.A. protagoniste al Salone Auto Torino 2026

di Italpress - 11 Settembre 2026

TORINO (ITALPRESS) – Dopo il debutto di ITALA 35 al MAUTO di Torino e la presentazione mondiale di O.S.C.A. MT6 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il Salone Auto Torino rappresenta la prima occasione per vedere insieme l’intera famiglia di prodotti sviluppata per il rilancio dei due storici marchi italiani, oltre ad alcune importanti anticipazioni sul futuro dei due marchi. I 5 modelli della gamma di lancio, in veste prototipale, avranno una livrea specifica per ogni marchio.

La gamma ITALA, infatti, si caratterizzerà per una livrea esterna in Antracite satinato, pensata per esaltarne l’anima elegante e al tempo stesso innovativa che ha caratterizzato il marchio torinese sin dalla sua fondazione nel 1903. I modelli O.S.C.A. saranno esaltati da una livrea rosso scura pensata per sottolinearne le linee dinamiche e lo spirito sportivo. Rappresenta inoltre un omaggio, in chiave moderna, al colore storico che ha caratterizzato le vetture O.S.C.A. nelle competizioni che hanno creato il suo mito con le 1.000 vittorie in soli 20 anni di attività.

Primo modello del rilancio ITALA, la nuova 35 richiama nel nome la leggendaria 35/45 HP protagonista della vittoria alla Pechino-Parigi del 1907. Si ripropone al grande pubblico nel “salotto di casa”, la Piazzetta Reale dove ha dimorato uno dei clienti più illustri del marchio, la Regina Margherita di Savoia. ITALA 35 ripropone la sua formula di Cross-Styler compatto, full optional, caratterizzato da pregiati interni in Alcantara e Pelle da concerie italiane. Le linee dinamiche ed eleganti sono sottolineate da dettagli di classe come i cerchi diamantati da 20″ abbinati a pneumatici P-ZERO di Pirelli, il partner storico della vittoria nella Parigi-Pechino del 1907 che ha creato il mito del marchio torinese. L’equipaggiamento “tutto incluso” comprende inoltre il tetto panoramico apribile, gli ADAS di secondo livello e un’ampia possibilità di personalizzazione degli esterni e degli interni in base alle richieste dei clienti.

ITALA 35 sarà equipaggiata al lancio con il motore 1.5 TGDI è in grado di far raggiungere ad ITALA 35 una velocità massima superiore ai 190km/h con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 7,5 secondi e un consumo medio di 6,8l/100km. È il modello che segna il ritorno sulle strade di O.S.C.A., il marchio fondato dai fratelli Maserati nel 1947. Il primo “Sportover” compatto.

La MT6 inaugura una nuova interpretazione del crossover coupé sportivo, che combina uno stile fortemente dinamico ad una serie di componenti dedicati per esaltarne le doti di guida sportive, quali i cerchi da 21″ con pneumatici Pirelli P-ZERO, l’assetto dedicato con molle e ammortizzatori specifici, il sistema frenante maggiorato, i sedili sportivi rivestiti in Alcantara e pelle pregiata italiana. Anche la parte motopropulsore è stata oggetto delle cure dei tecnici O.S.C.A. per affinare potenza ed erogazione e renderla in linea alle aspettative che il marchio sportivo ha creato durante la sua storia fatta di successi nelle competizioni.

Quasi 5 metri di eleganza e presenza scenica, 7 posti di prima classe con rivestimenti di pregio, trazione integrale permanente predittiva, una dotazione tecnica d’avanguardia e un nome che rievoca le berline 6 cilindri che hanno fatto di ITALA uno dei riferimenti delle vetture di prestigio della sua epoca.

ITALA 61 si pone come top di gamma del marchio non solo per dimensioni ma anche per contenuti, come i sedili della terza fila reclinabili ed abbattibili elettricamente, l’Head-Up Display, e l’innovativa trazione integrale che ripartisce in maniera ottimale la trazione su ogni singola ruota appena percepisce una perdita di aderenza su qualsiasi tipo di fondo.

Gli interni in Alcantara e Pelle italiana e i cerchi in lega da 22″ con penumatici Pirelli P-ZERO ne sottolineano ulteriormente il suo posizionamento. “Ciliegina sulla torta” la borsa in pelle pregiata incastonata nel portellone posteriore, richiamo sia alla sua progenitrice che ne ha ispirato il nome, sia agli altri modelli storici della marca. Sotto il cofano un 2.0 TGDI 4 cilindri in grado di erogare una potenza di 231CV, abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti con comandi al volante.

L’edizione 2026 del Salome Auto Torino fornirà inoltre uno sguardo verso il futuro di O.S.C.A. e ITALA dei prossimi mesi. Infatti, dopo il lancio dei 5 modelli che compongono l’offerta iniziale dei due marchi con le motorizzazioni a combustione interna per rendere omaggio alla loro storia, i prossimi mesi vedranno l’arrivo di ulteriori novità, non solo in termini di nuovi modelli come l’attesissima O.S.C.A. Sportscar che verrà lanciata nel 2027 per festeggiare gli 80 anni dalla nascita dell’azienda, ma anche l’allargamento dell’offerta alle varianti elettrificate.

Ad anticipare questa ulteriore evoluzione, a Torino saranno presenti due concept Full Hybrid della ITALA 56, il Cross-Styler di taglia media e dello Sportover di classe O.S.C.A. MT8 che a Torino svelerà le sue forme definitive. Due concept che hanno l’obiettivo di tracciare la strada dei marchi già a partire dal 2027 con l’ingresso di varianti a vari livelli di elettrificazione che si andranno ad aggiungere all’offerta dei modelli al lancio, per poi allargarsi ulteriormente con il lancio di nuovi modelli.

Equipaggiata con un propulsore endotermico 2.0 Turbo ad iniezione diretta di benzina, abbinato ad un motore elettrico e ad una trasmissione ottimizzata per l’integrazione tra le due unità con l’obiettivo di massimizzarne efficienza ed efficacia, ITALA 56 Full Hybrid combina al meglio comfort, emissioni e prestazioni.

Le linee fortemente personali e dinamiche, la raffinatezza degli interni in pregiata pelle italiana abbinata all’alcantara, e i tocchi di classe degli esterni sottolineano l’eleganza tipica del marchio. ITALA 56 Full Hybrid si andrà ad affiancare alla versione endotermica 1.5 TGDI disponibile a partire dall’autunno di quest’anno. La potenza massima combinata del concept esposto in anteprima a Torino supera i 230CV.

Infine, in anteprima assoluta al Salone di Torino, lo “Sportover di classe” MT8, vera e propria ammiraglia del marchio O.S.C.A., mostra le sue linee definitive. Il Crossover coupé lungo 4,87 metri prefigura inoltre la sua ulteriore evoluzione attesa nel corso del 2027 con un concept equipaggiato con un sistema Full Hybrid in grado di erogare una potenza massima combinata superiore ai 300CV, e amplierà l’offerta al lancio focalizzata sul motore 2.0 TGDI, disponibile sia con trazione anteriore sia con l’innovativa trazione integrale predittiva.

Le linee fortemente dinamiche che riprendono gli stilemi della sorella MT6, gli elementi della carrozzeria in carbonio, i sedili dall’impronta altamente sportiva e i cerchi da 22″ nonché la livrea rosso scuro, enfatizzano il collegamento con la storia della marca che ha costruito il suo mito sulla sportività e sulle numerose vittorie nelle competizioni.

La presenza al gran completo della gamma O.S.C.A. e ITALA al Salone Auto Torino 2026 rappresenta un’ulteriore tappa del Progetto di rilancio dei due storici marchi italiani voluto da Massimo Di Risio e focalizzato nel generare valore sul territorio nazionale attraverso la nascita di due nuovi impianti a Macchia d’Isernia e di una nuova società, Fabbrica Italia, con l’obiettivo di disegnare, sviluppare, industrializzare e produrre i modelli dei marchi O.S.C.A. e ITALA partendo da piattaforme tecnologiche sviluppate su cui generare valore sul territorio nazionale attraverso una serie di partnership con le eccellenze italiane dell’Automotive in ogni parte della filiera.

-Foto ufficio stampa-

(ITALPRESS).