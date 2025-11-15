Italia-Norvegia: la Nazionale di Gattuso in campo nel weekend di sport. Ecco dove come e quando

Sport

di Francesco Caselli - 15 Novembre 2025

Il weekend sportivo ha un nome sopra a tutti: Italia–Norvegia.

La Nazionale di Gattuso scende in campo domenica alle 20:45, in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, per l’ultima e più delicata sfida delle qualificazioni mondiali.

È una partita che vale tutto: orgoglio, futuro e, almeno teoricamente, anche il primo posto nel girone. Un traguardo che però ha del miracoloso.

9-0: missione impossibile

Per scavalcare la Norvegia in vetta servirebbe una vittoria con una differenza reti talmente ampia da essere diventata quasi iconica: il famoso “9-0”.

Un risultato a dir poco fantascientifico, tanto che le probabilità di centrarlo sfiorano lo 0% reale. È uno scenario evocato più per mostrare quanto il gap sia difficile da colmare che per reale possibilità.

La vera battaglia dell’Italia sarà giocarsi la vittoria, chiudere bene il girone e prepararsi ai playoff con dignità ritrovata. I sorteggi sono previsti per giovedì 20 novembre.

Gattuso contro i tifosi

La vigilia non è stata tranquilla.

Dopo la vittoria contro la Moldavia, alcuni tifosi hanno contestato la squadra gridando “andate a lavorare”. Una scena che ha mandato su tutte le furie Gennaro Gattuso, già esasperato dalla pressione e dai risultati altalenanti.

Il ct ha parlato di “vergogna” e di un comportamento «non accettabile», ricordando che la squadra sta dando tutto nonostante le difficoltà.

Questa tensione si porterà inevitabilmente anche nella notte di Italia–Norvegia, dove l’obiettivo, più che un miracolo aritmetico, è ritrovare compattezza e prestazione.

Tennis di altissimo livello a Torino

A Torino intanto si avvicina il gran finale delle ATP Finals 2025, altro grande appuntamento sportivo del weekend.

Le semifinali si giocano sabato, mentre le finali (singolare e doppio) si disputeranno domenica 16 novembre.

Ecco dove seguire gli eventi in diretta TV e streaming:

Sky Sport Uno & Sky Sport Tennis

NOW (streaming)

Sky Go

Una partita al giorno in chiaro su Rai 2 e RaiPlay

Un weekend perfetto per gli amanti del tennis, con i migliori otto al mondo che si giocano l’ultimo titolo di stagione.

Moto GP: Ultimo appuntamento del Mondiale

Si chiude anche la stagione della MotoGP, con il Gran Premio della Comunità Valenciana, da sempre tra i più seguiti.

Ecco gli appuntamenti per sabato e domenica:

Gara MotoGP: domenica ore 14:00;

Diretta su Sky Sport MotoGP e streaming su NOW e Sky Go.

Si segnala che TV8 trasmette qualifiche e Sprint in chiaro, mentre la gara sarà proposta in differita.

Un finale di stagione immancabile per gli appassionati delle due ruote.

Per tutto questo, sarà un weekend che non lascia spazio alla noia: calcio, tennis e motori si incastrano in un palinsesto perfetto per chi vuole vivere ore di sport senza staccarsi dallo schermo. La speranza degli italiani corre soprattutto verso la Nazionale, chiamata non solo a vincere ma a dare un segnale forte, dentro e fuori dal campo. Le ATP Finals e la MotoGP completano il quadro con eleganza e adrenalina, regalando un fine settimana che merita di essere seguito dall’inizio alla fine.