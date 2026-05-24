TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione
Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!
Quindicesima Tappa del Giro d’Italia
24 maggio da Voghera a Milano 136 km
Milano è il cuore pulsante d’Italia, capitale della moda, del design e dell’innovazione. Fondata dai Celti e poi divenuta Mediolanum romana, ha attraversato secoli di storia mantenendo un’anima dinamica e cosmopolita. Il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II e il Castello Sforzesco raccontano la sua grandezza artistica, mentre i Navigli e i quartieri moderni ne esprimono l’energia contemporanea. Milano è lavoro, cultura e gusto, una città che non si ferma mai, dove tradizione e modernità convivono in perfetto equilibrio. Non poteva certo mancare il passaggio del Giro d’Italia nella città meneghina.
Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.
Risotto alla milanese – un piatto iconico, raffinato che racconta una città
Ingredienti per 4 persone:
- 320 g di riso Carnaroli
- 1 l di brodo di carne
- 1 cipolla piccola
- 40 g di midollo di bue
- 50 g di burro
- Zafferano in pistilli q.b.
- 50 g di parmigiano reggiano
- Sale e pepe
Preparazione:
Fai sciogliere metà burro con il midollo e la cipolla tritata.
Aggiungi il riso e tostalo per un paio di minuti.
Sfuma con un mestolo di brodo caldo e aggiungi lo zafferano.
Cuoci aggiungendo brodo poco alla volta, mescolando.
Manteca con il burro restante e il parmigiano.
Servi all’onda.
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