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Italia sempre più “vecchia”: servono 2,2 milioni di badanti

Uno dei numeri più significativi emersi in questi giorni racconta meglio di molti dibattiti politici ciò che sta accadendo nel Paese

di Giorgio Brescia - 9 Maggio 2026

Un’Italia sempre più “vecchia”: servono 2,2 milioni di badanti. Stiamo entrando in una fase dell’inverno demografico senza precedenti. Uno dei numeri più significativi emersi in questi giorni racconta meglio di molti dibattiti politici ciò che sta accadendo nel Paese.

Un’Italia sempre più “vecchia”

Entro il 2029 serviranno circa 2,2 milioni di colf e badanti per assistere la popolazione anziana italiana. Il dato arriva mentre il numero degli over 65 continua a crescere e il sistema di welfare fatica a tenere il passo.

Dietro quella cifra non c’è soltanto un problema occupazionale. C’è una trasformazione strutturale della società italiana. L’Italia è già oggi uno dei Paesi più anziani d’Europa.

L’aumento dell’aspettativa di vita, il crollo della natalità e la riduzione della popolazione attiva stanno progressivamente modificando il rapporto tra famiglie, lavoro e assistenza. Secondo le stime demografiche più recenti, entro fine 2026 gli over 65 italiani potrebbero arrivare attorno ai 15 milioni.

Contemporaneamente, diminuiscono le nascite, aumentano le famiglie unipersonali, cresce il numero di anziani soli. E diminuisce la capacità delle reti familiari tradizionali di garantire assistenza quotidiana.

Il welfare non regge più

Per decenni il welfare italiano ha retto anche grazie alla struttura familiare. Figli, parenti e reti domestiche hanno spesso compensato le carenze dell’assistenza pubblica. Ora, quel modello sta progressivamente cambiando.

Le famiglie sono più limitate. I figli sono meno numerosi. Le donne lavorano di più rispetto al passato. I giovani vivono spesso lontani. Così, il sistema si sta spostando sempre di più verso il lavoro di cura privato. Qui che entra in gioco il numero dei 2,2 milioni di badanti necessarie.

Perché quella cifra indica il tentativo del sistema italiano di sostituire con il mercato dell’assistenza ciò che una volta veniva gestito all’interno delle famiglie. Il problema è che il welfare pubblico sembra muoversi molto più lentamente rispetto all’invecchiamento della popolazione.

Le liste d’attesa nella sanità territoriale restano lunghe. L’assistenza domiciliare pubblica copre ancora una quota limitata del fabbisogno. Le Rsa hanno costi elevati. Mentre molte famiglie non riescono a sostenere economicamente percorsi di assistenza continuativa.

Il risultato? La badante pilastro invisibile del welfare italiano

Una parte enorme dell’assistenza agli anziani in Italia è già oggi garantita da lavoratori e lavoratrici che arrivano dall’estero. I lavoratori domestici regolari in Italia sono circa 900mila- 1 milione e oltre il 70% è costituito da donne straniere.

Considerando anche lavoro irregolare e semi-irregolare, il totale effettivo supera già facilmente 1,2 milioni di addetti. Eppure, il comparto continua a presentare problemi strutturali: lavoro nero, irregolarità contrattuali, carenza di formazione, turnover elevato, difficoltà di reperimento del personale.

Le famiglie italiane si trovano così schiacciate tra due pressioni. Da una parte cresce il bisogno di assistenza. Dall’altra aumentano i costi. In molte città il costo mensile di una badante convivente supera ormai facilmente i 1.300-1.500 euro, a cui si aggiungono contributi, vitto e alloggio.

Per una larga fascia di popolazione anziana e per molte famiglie del ceto medio, sostenere questi costi sta diventando sempre più difficile.

Tutto sta già accadendo

Gli esperti di demografia e welfare parlano ormai apertamente di “shock dell’invecchiamento”. E un Paese con meno giovani, meno contribuenti e più anziani richiede maggiore spesa sanitaria, più assistenza territoriale, più personale di cura, più servizi domiciliari.

L’Italia sta affrontando questa transizione con crescita economica debole, forte debito pubblico e difficoltà croniche nel rafforzare il welfare. Perciò il dato dei 2,2 milioni di badanti assume un significato molto più ampio. Non racconta soltanto un mercato del lavoro ma l’affanno di un Paese nell’adattarsi rapidamente a una trasformazione demografica che corre più veloce delle sue strutture sociali.

Il rischio, che il sistema continui a reggersi quasi esclusivamente sulle famiglie. Con conseguenze pesanti sull’aumento della spesa privata, sull’impoverimento dei nuclei familiari e sulle disuguaglianze territoriali sempre più forti.