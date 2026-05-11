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Italo Cucci nominato presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria

di Italpress - 11 Maggio 2026

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha nominato Italo Cucci presidente dell’Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria.

“L’incarico – si legge nel decreto di nomina –, ha la durata di cinque anni. Le indennità, i gettoni di presenza, il rimborso per spese sostenute per l’esercizio della funzione presidenziale, spettanti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, sono a carico dei fondi previsti nel bilancio di previsione dell’Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria”.

– foto di repertorio Ente parco nazionale dell’Isola di Pantelleria –

(ITALPRESS).