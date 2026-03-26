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Jeep protagonista alla 60^ edizione dell’Easter Jeep Safari

di Italpress - 26 Marzo 2026

TORINO (ITALPRESS) – Il brand Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar partecipano alla 60esima edizione dell’Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah, in programma dal 28 marzo al 5 aprile, con un numero ancora maggiore di veicoli ed esperienze dedicate ai clienti Jeep e agli appassionati di off-road. Nuovi concept Jeep e JPP realizzati su misura rendono omaggio alle radici del brand Jeep, anticipando al contempo il futuro del fuoristrada. Proseguono inoltre le attività di tutela del territorio e di pulizia dei sentieri, guidate dai dipendenti del brand Jeep e di JPP insieme ai Red Rock 4-Wheelers e al Bureau of Land Management, sul percorso Fins and Things. Il brand Jeep si prepara così al suo pellegrinaggio annuale a Moab, Utah, portando concept car audaci e altamente capaci alla 60esima edizione dell’Easter Jeep Safari. Quest’anno, decine di migliaia di appassionati potranno vivere nuove modalità di interazione con le più recenti innovazioni del brand. La “casa” ufficiale del brand torna al Walker Drug, nel cuore di Moab: qui, tra esperienze ancora più coinvolgenti per il pubblico, interazioni dirette e immersive con i veicoli ed eventi pensati per la community, prenderà forma il cuore pulsante della celebrazione. “Moab non è solo un luogo che visitiamo. E’ un banco di prova che onoriamo e proteggiamo, un territorio in cui continuiamo a investire e una comunità che siamo orgogliosi di chiamare la nostra seconda casa” ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del brand Jeep. “L’Easter Jeep Safari ha plasmato il brand Jeep per decenni, alimentando l’evoluzione dei nostri SUV 4×4 e rafforzando il legame con la comunità e con le migliaia di appassionati Jeep che tornano anno dopo anno. Per celebrare decenni di pionierismo off-road, presentiamo una lineup esclusiva di concept e veicoli di produzione Jeep, nuove esperienze immersive e attivazioni per il pubblico, pensate per mostrare tutta la profondità delle nostre capacità off-road e riflettere l’essenza di ciò che siamo”.Dai nuovi concept Jeep 4×4 realizzati su misura alle esperienze immersive per il pubblico, il brand Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar sono pronti a conquistare Moab, considerata l’epicentro delle avventure off-road negli Stati Uniti.“Collaborare con il brand Jeep per il nostro appuntamento annuale all’Easter Jeep Safari offre ai designer e agli ingegneri Mopar un’opportunità straordinaria per testare le più recenti idee e innovazioni su alcuni dei terreni più impegnativi che esistano”, ha dichiarato Darren Bradshaw, Senior Vice President di Mopar North America. “Moab è il luogo ideale per incontrare i proprietari Jeep, condividere i progetti su cui stiamo lavorando e mostrare l’espansione delle nostre linee di accessori originali e affiliate, pensate per aiutare i clienti a valorizzare i propri veicoli e affrontare con sicurezza qualsiasi avventura off-road”.Nell’ambito dell’impegno costante del brand Jeep per la tutela del territorio e per una pratica responsabile del fuoristrada, i dipendenti Jeep e JPP collaboreranno ancora una volta con i Red Rock 4-Wheelers e il Bureau of Land Management per la manutenzione e la protezione dei sentieri di Moab. Ogni anno, i volontari Jeep completano un progetto di ripristino dei percorsi che comprende la rimozione di rifiuti e detriti, la riparazione e costruzione di muri in pietra e recinzioni, e il recupero delle aree lungo i tracciati.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).