Sport

Giornata Nazionale dello Sport: il valore di una comunità in movimento

di Laura Tecce - 14 Giugno 2026

Centinaia di comuni, piazze, parchi e impianti sportivi lo scorso 7 giugno si sono trasformati in grandi palestre a cielo aperto: in occasione della Giornata Nazionale dello Sport – promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – bambini, famiglie e cittadini di tutte le età hanno potuto provare gratuitamente decine di discipline grazie all’impegno delle federazioni sportive, delle associazioni del territorio e degli enti locali. Un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra sport e comunità e che dimostra quanto importante rendere questo binomio sempre più stretto.

Negli ultimi anni il tema ha acquisito una nuova centralità: l’ingresso dello sport nella Costituzione ha rappresentato un passaggio storico, riconoscendone il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. Uno strumento di crescita individuale e collettiva, oltre che fondamentale per la prevenzione di numerose patologie: promuovere la pratica sportiva significa quindi anche investire anche nella qualità della vita e nella salute pubblica. Per molti giovani, inoltre, le società sportive costituiscono un punto di riferimento educativo, accanto alla famiglia e alla scuola. E proprio quest’ultima dovrebbe essere messa in condizione di dotarsi di impianti adeguati per la pratica dell’attività fisica in modo continuativo.

Le imprese dei grandi campioni sono importanti perché accendono entusiasmo e passione, ma il vero successo di una nazione sportiva si misura soprattutto nella capacità di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. In questo contesto, l’Italia sta vivendo una fase particolarmente positiva. Dai grandi eventi internazionali alle manifestazioni territoriali, il Paese continua a rafforzare la propria presenza nel panorama sportivo mondiale. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, le ATP Finals, l’America’s Cup che approderà a Napoli e i numerosi appuntamenti ospitati nelle nostre città testimoniano una crescente attenzione verso il settore e le sue potenzialità.

La Giornata Nazionale dello Sport ha ricordato ancora una volta quanto sia forte la passione degli italiani per l’attività sportiva. E anche qualcosa di più: la capacità dello sport di creare incontro, partecipazione e senso di comunità. Per questo il suo significato non si esaurisce in una sola domenica di festa. È un invito a continuare a investire nella diffusione della pratica sportiva, affinché sempre più persone possano beneficiare dei suoi effetti positivi: il vero obiettivo non è riempire le piazze una domenica di giugno, ma consentire agli italiani di praticare sport durante tutti gli altri 364 giorni dell’anno. È lì che si misura il successo di una politica sportiva. E, forse, anche la qualità di una democrazia che investe sul benessere dei propri cittadini.

Leggi anche: Dal flop in Serie A e Premier alla nuova pista di mercato, il Genoa punta Lorenzo Lucca