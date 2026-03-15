Primo Piano

Kimi Antonelli, dopo 20 anni un italiano sul gradino più alto del podio di Formula 1

di Lino Sasso - 15 Marzo 2026

Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 al Gp della Cina e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio dopo quasi vent’anni. Il giovane pilota della Mercedes ha trionfato sul circuito di Shanghai, dominando la gara dalla pole position fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle il compagno di squadra George Russell, mentre la Ferrari ha completato la top four con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc quarto. Per Antonelli, appena 19 anni, si tratta di un risultato storico. Oltre a essere il primo successo in carriera nella categoria regina, rappresenta anche la prima vittoria di un pilota italiano in Formula 1 dai tempi di Giancarlo Fisichella, che si impose nel Gran Premio di Malesia del 2006. Il giovane bolognese ha dimostrato maturità e sangue freddo, conducendo la corsa con autorevolezza e gestendo la pressione degli avversari per tutta la durata della gara.

La gara di Antonelli

Partito dalla pole position, Antonelli ha mantenuto il comando fin dalle prime curve, respingendo gli attacchi iniziali della Ferrari di Hamilton e controllando poi il ritmo della gara. Solo nelle ultime tornate un leggero errore in curva ha fatto temere un colpo di scena, ma il vantaggio accumulato su Russell gli ha consentito di tagliare il traguardo senza rischi. Al termine della corsa il giovane pilota italiano non ha nascosto l’emozione per un traguardo che segna un momento speciale per la sua carriera. Antonelli ha parlato di un sogno che si realizza e di una vittoria che sperava di poter riportare all’Italia. Grande soddisfazione anche all’interno della Mercedes. Il team principal Toto Wolff ha sottolineato come la squadra avesse previsto un percorso di crescita per Antonelli. Il fatto che sia riuscito a imporsi già alla seconda gara dell’anno rappresenta, secondo Wolff, un risultato straordinario.

Il Gp di Cina oltre la vittoria di Antonelli

La gara di Shanghai ha comunque regalato spettacolo anche alle spalle delle Mercedes. La Ferrari ha dimostrato di essere competitiva. Ma non abbastanza per interrompere la doppietta della scuderia anglo-tedesca. Hamilton e Leclerc sono stati protagonisti di un lungo e acceso duello, fatto di sorpassi e controsorpassi. Alla fine ad avere la meglio è stato il pilota britannico, che conquista così il suo primo podio con la Scuderia di Maranello. Dietro alle due Ferrari si è messo in luce Oliver Bearman, autore di un ottimo quinto posto con la Haas, seguito dall’Alpine del francese Pierre Gasly. Weekend invece difficile per altri protagonisti del mondiale: le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri non sono nemmeno partite a causa di problemi tecnici, mentre Max Verstappen è stato costretto al ritiro durante la gara.