Roma

Luiss Business School inaugura una nuova sede a Milano

di Redazione - 28 Maggio 2026

Dall’articolo di LaPresse – La Luiss Business School apre a Milano la sua nuova sede: duemila metri quadri, quindici aule con tecnologie immersive e oltre cinquecento posti, un hub pensato per formare i leader in grado di governare i cambiamenti e le sfide del domani. All’inaugurazione, a cui erano presenti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco Giuseppe Sala, si è parlato dell’impatto dell’intelligenza artificiale su competenze, produttività e ridefinizione dei modelli di leadership e governance e il ruolo della formazione nell’accompagnare la transizione tecnologica. Milano diventa così il nuovo polo del modello multi-hub della Scuola, insieme a Roma, Amsterdam e Dubai.