Corea del Sud, esercitazioni a fuoco vicino al confine Nord

Askanews Video

In campo carri armati, elicotteri e droni da combattimento

di Askanews - 28 Maggio 2026

Pohang (Corea del Sud), 28 mag. (askanews) – Esercitazioni a fuoco per le truppe sudcoreane al poligono di Seungjin, a Pocheon, vicino alla zona demilitarizzata che divide la Corea del Sud dalla Corea del Nord. Alle manovre hanno partecipato centinaia di mezzi e sistemi militari dell’Esercito e del Corpo dei Marines. Nelle immagini carri armati K2, cannoni antiaerei semoventi K30, elicotteri Apache e Blackhawk, mezzi blindati, truppe di terra e droni da combattimento. Durante l’esercitazione sono stati usati anche droni d’attacco contro bersagli a terra.