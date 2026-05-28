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Addio alla Lazio: Sarri verso l’Atalanta a Formello spunta Gattuso

A Bergamo ritroverà Giuntoli. Ora inizia il valzer delle panchine in Serie A

di Paolo Diacono - 28 Maggio 2026

Addio alla Lazio: Maurizio Sarri non andrà a Napoli ma si dirige dritto verso l’Atalanta. È ufficiale il divorzio tra il club biancoceleste e il tecnico toscano. Un ritorno, quello di Sarri a Formello, che è stato (a dir poco) irto di problemi e incomprensioni. Che si conclude, quest’anno, con una classifica che non può lasciare grandi soddisfazioni ai tifosi. Specialmente nell’anno in cui gli “odiati” rivali della Roma hanno centrato una qualificazione in Champions che mancava da anni e anni.

Sarri, addio alla Lazio: c’è l’Atalanta

Il comunicato ufficiale è arrivato ieri. “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff”. Poche parole, di prammatica, che si concludono con il solito augurio, altrettanto di prammatica, delle migliori fortune professionali. Claudio Lotito, come si dice in giro a Roma, starebbe pensando a ingaggiare Rino Gattuso per la panchina. Per l’ex cittì della Nazionale sarebbe un’ottima occasione di riscatto dopo il flop di Zenica e le esperienze non proprio esaltanti degli ultimi anni.

Fratello, dove sei

Maurizio Sarri, lasciata la Lazio, si accaserà con ogni probabilità all’Atalanta. Dove ritroverà Cristiano Giuntoli. Insieme hanno fatto grande il Napoli di De Laurentiis che, peraltro, aveva pur pensato a un clamoroso ritorno del tecnico toscano a Castelvolturno. La società si è presa una settimana per pensare: in lizza, per il dopo Conte, ci sono Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Ma non è escluso un (altro) colpo di scena. Sarri, intanto, se ne andrà a Bergamo al posto di Palladino che rimane, come tanti altri nomi illustri, in attesa di una chiamata in A.