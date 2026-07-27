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Kolo Muani verso la Juventus ovvero l’estate in grigio dei tifosi italiani

La trattativa può accelerare ma come ci si può entusiasmare per un panchinaro del Psg?

di Pietro Pertosa - 27 Luglio 2026

Kolo Muani verso la Juve. Una telenovela infinita che, forse, può trovare una soluzione. Adesso, quest’estate. E può rappresentare il colpo di mercato che s’attende Luciano Spalletti per sistemare l’attacco bianconero. E se è il calciatore francese l’arma in più della Vecchia Signora, ecco spiegato in maniera plastica, fin troppo, il declino del football italiano. Senz’offesa per il calciatore, ma la sua dimensione non è chiaramente tra i campionati top. Gli va bene la Serie A. Che, allo stato attuale, si conferma un torneo di mezza classifica.

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Kolo Muani, la Juventus e la Serie A con le pezze

Kolo Muani, ambito dalla Juve, non ha spazio (da anni) al Psg. Che la stagione scorsa l’ha dato in prestito al Tottenham. Dove tutto è stato fuorché che devastante. Trenta presenze, nel campionato scorso, un solo gol. Gli Spurs si sono salvati per il rotto della cuffia addirittura dalla retrocessione. Un po’ meglio gli è andata in Champions dove, in nove gare, ha segnato quattro reti condite da due assist. Dopo la stagione in chiaroscuro a Londra, è giunto il momento di tornare prima a Parigi e poi di trovare una nuova collocazione. A Torino, dove ha firmato otto gol in 16 partite, lo aspettano come il salvatore della Patria.

Un’estate in chiaroscuro

Se Kolo Muani arriverà alla Juve, sarà il colpo dell’estate. E ciò la dice davvero lunga sulle potenzialità di un campionato che s’è ridotto a fare da serbatoio di talenti per la Premier League o per le grandi d’Europa. La Vecchia Signora era stata l’ultima a riuscire a portare in Italia un (vero) top player come Cristiano Ronaldo. Adesso s’è adeguata pure lei allo scartamento ridotto che vive la pedata nazionale. Sarà difficile esaltarsi, sul serio, per un mercato dell’usato sicuro. Chissà come andrà a finire.