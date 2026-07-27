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Pirlo dice addio alla Nazionale, Maldini può seguirlo: torna Mancini?

Un'aggiunta al post di Instagram dà ufficialità al niente di fatto tra Pirlo e la Nazionale: "Non sono più candidato"

di Paolo Diacono - 27 Luglio 2026

Non sarà Andrea Pirlo il nuovo ct della Nazionale e adesso c’è pure l’ufficialità del diretto interessato: vuoi vedere che torna Mancini? Dopo il post pubblicato stanotte su Instagram, ha aggiunto una postilla per far comprendere a chiunque, anche ai duri di comprendonio, che rimarrà ad allenare negli Emirati. “Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana”. Più che le polemiche sul suo scarno curriculum da allenatore poté la politica. L’incarico di global ambassador del brand russo di scommesse Fonbet gli ha attirato numerose critiche a cui Malagò, di certo non proprio a malincuore, ha dovuto cedere.

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Pirlo: non sono candidato alla Nazionale. Torna Mancini?

Adesso che Pirlo ha chiarito per tutti che la Nazionale non punta su di lui, le voci sono forti su un ritorno alla base di Roberto Mancini. D’estate fuggì in Arabia, non prima d’aver spedito una Pec agostana che aprì la crisi totale a Coverciano. Ora, di nuovo in estate, tornerebbe volentieri alla guida degli azzurri. Sia chiaro, lui ha vinto un Europeo nel 2021, ha fatto un record di vittorie (contro squadrette, ma tant’è) ma soprattutto nemmeno lui centrò la qualificazione ai mondiali in Qatar. Cosa succederà adesso? Per Malagò una bella gatta da pelare.

Maldini se ne va?

Paolo Maldini ha sponsorizzato con forza Andrea Pirlo per la Nazionale. Cavandone una sollevazione popolare. I tifosi non lo volevano, già scottati dalla delusione Gattuso. La politica nemmeno. Prima La Russa coi suoi dubbi sportivi. Poi Calenda-Picierno con le accuse di essere “filorusso” a causa del contratto di sponsorizzazione. Il problema è grave. Il calcio italiano deve ripartire. E, forse, già è in procinto di saltare pure Paolo Maldini che si porterebbe via anche l’advisor Leonardo. A quel punto per Roberto Mancini le porte sarebbero spalancate…