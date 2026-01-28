Italpress Notizie Spettacoli

“La bomba intelligente”, il nuovo singolo dei Patagarri

di Italpress - 28 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – I Patagarri “sganciano” il nuovo singolo “La bomba intelligente” fuori ovunque venerdì 30 gennaio. Il brano, prodotto in collaborazione con I Mamakass, segna il secondo step della trilogia di collaborazioni con alcuni dei producer più influenti della scena internazionale. La band affonda il colpo contro l’ipocrisia di un sistema che continua a presentare la produzione bellica come inevitabile, razionale, persino necessaria.

Il brano mette in discussione il legame tra intelligenza, potere e industria, interrogando il ruolo di chi progetta, amministra e legittima la violenza a distanza, trasformandola in un processo pulito, efficiente, astratto. Costruisce una critica feroce a una classe dirigente che parla di progresso e innovazione mentre normalizza la distruzione, sollevando una domanda scomoda: fino a che punto siamo disposti a considerare “civile” ciò che viene fatto in nostro nome? Così, in un panorama musicale spesso prudente, i Patagarri compiono una scelta politica chiara: usare la canzone come spazio di responsabilità.

Il brano rimette al centro il ruolo sociale della musica, senza offrire soluzioni, costringendo piuttosto a restare dentro la contraddizione di un’umanità capace di creare bellezza e, insieme, di progettare la propria fine. Con “La bomba intelligente” dimostrano che oggi fare musica può ancora significare prendere posizione. E che scegliere di parlare del mondo, invece di attraversarlo in silenzio, è già una forma di resistenza.

