La Colomba pasquale artigianale fatta in casa

Il dolce simbolo della Pasqua torna protagonista nelle cucine di casa grazie a ricette lente, artigianali e profumate.

di Gianluca Pascutti - 4 Marzo 2026

Una colomba pasquale artigianale richiede tempo, pazienza e una buona gestione delle lievitazioni, ma il risultato è un dolce soffice, profumato e davvero speciale. Ecco una versione domestica che unisce tecnica e semplicità, senza rinunciare alla qualità.

Ingredienti (per una colomba da 1 kg)

Primo impasto

Farina Manitoba: 100 g, latte intero: 30 g, acqua: 70 g, lievito di birra fresco: 10 g, zucchero: 15 g, burro morbido: 15 g, 1 uovo grande.

Secondo impasto

Farina Manitoba: 250 g, zucchero: 50 g, burro morbido: 55 g, 1 uovo grande, sale: 4 g, arancia candita a cubetti: 50–70 g, uvetta ammollata e strizzata: 70–100 g, semi di vaniglia o estratto, scorza d’arancia grattugiata.

Glassa alle mandorle

Mandorle pelate: 40 g, nocciole: 40 g, zucchero di canna: 50 g, albume: 50 g, farina di mais fioretto: 15 g, amido di mais: 8 g, granella di zucchero e mandorle intere per decorare.

Procedimento

1) Pre-impasto

Mescola farina, lievito sbriciolato, latte e acqua. Lavora fino a ottenere un composto molto idratato e liscio. Copri e lascia lievitare 2 ore a 25–27°C, finché raddoppia.

2) Primo impasto

Trasferisci il pre-impasto nella planetaria. Aggiungi: zucchero, farina poco alla volta, uovo, burro morbido a pezzetti. Lavora fino a ottenere un impasto ben incordato (elastico e lucido). Fai lievitare 2 ore finché raddoppia.

3) Secondo impasto

Rimetti l’impasto nella planetaria e aggiungi: zucchero, farina, uovo, sale, burro morbido. Quando l’impasto torna incordato, incorpora: arancia candita, uvetta, vaniglia, scorza d’arancia Lavora circa 20 minuti.

4) Riposo e maturazione

Dai all’impasto una forma sferica, copri e lascia riposare 1 ora. Poi metti in frigorifero 12–16 ore: questo migliora aroma e struttura.

5) Formatura della colomba

Dividi l’impasto in: corpo: 400–600 g, ali: due pezzi più piccoli

Forma dei filoncini e sistemali nello stampo da colomba. Lascia lievitare 3 ore a 26–28°C, finché arriva quasi al bordo.

6) Glassa croccante

Frulla mandorle, nocciole e zucchero. Unisci albume, farina di mais e amido. Spalma sulla colomba e aggiungi mandorle intere e granella.

7) Cottura

Cuoci in forno statico:

160°C per 50–55 minuti

Se scurisce troppo, copri con alluminio. La colomba è pronta quando al cuore raggiunge 94–96°C (se hai un termometro).

8) Raffreddamento

Appena sfornata, infilza la colomba con due spiedi e capovolgila tra due pentole o supporti. Lasciala raffreddare almeno 6 ore: evita che collassi e resta soffice.

Consigli per un risultato perfetto Usa farina Manitoba: regge le lunghe lievitazioni. Mantieni l’impasto sempre caldo (25–27°C). Aggiungi il burro lentamente: è fondamentale per l’incordatura. Non avere fretta: una colomba artigianale richiede 24 ore di lavoro complessivo