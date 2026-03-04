La Colomba pasquale artigianale fatta in casa
Il dolce simbolo della Pasqua torna protagonista nelle cucine di casa grazie a ricette lente, artigianali e profumate.
Una colomba pasquale artigianale richiede tempo, pazienza e una buona gestione delle lievitazioni, ma il risultato è un dolce soffice, profumato e davvero speciale. Ecco una versione domestica che unisce tecnica e semplicità, senza rinunciare alla qualità.
Ingredienti (per una colomba da 1 kg)
Primo impasto
Farina Manitoba: 100 g, latte intero: 30 g, acqua: 70 g, lievito di birra fresco: 10 g, zucchero: 15 g, burro morbido: 15 g, 1 uovo grande.
Secondo impasto
Farina Manitoba: 250 g, zucchero: 50 g, burro morbido: 55 g, 1 uovo grande, sale: 4 g, arancia candita a cubetti: 50–70 g, uvetta ammollata e strizzata: 70–100 g, semi di vaniglia o estratto, scorza d’arancia grattugiata.
Glassa alle mandorle
Mandorle pelate: 40 g, nocciole: 40 g, zucchero di canna: 50 g, albume: 50 g, farina di mais fioretto: 15 g, amido di mais: 8 g, granella di zucchero e mandorle intere per decorare.
Procedimento
1) Pre-impasto
Mescola farina, lievito sbriciolato, latte e acqua. Lavora fino a ottenere un composto molto idratato e liscio. Copri e lascia lievitare 2 ore a 25–27°C, finché raddoppia.
2) Primo impasto
Trasferisci il pre-impasto nella planetaria. Aggiungi: zucchero, farina poco alla volta, uovo, burro morbido a pezzetti. Lavora fino a ottenere un impasto ben incordato (elastico e lucido). Fai lievitare 2 ore finché raddoppia.
3) Secondo impasto
Rimetti l’impasto nella planetaria e aggiungi: zucchero, farina, uovo, sale, burro morbido. Quando l’impasto torna incordato, incorpora: arancia candita, uvetta, vaniglia, scorza d’arancia Lavora circa 20 minuti.
4) Riposo e maturazione
Dai all’impasto una forma sferica, copri e lascia riposare 1 ora. Poi metti in frigorifero 12–16 ore: questo migliora aroma e struttura.
5) Formatura della colomba
Dividi l’impasto in: corpo: 400–600 g, ali: due pezzi più piccoli
Forma dei filoncini e sistemali nello stampo da colomba. Lascia lievitare 3 ore a 26–28°C, finché arriva quasi al bordo.
6) Glassa croccante
Frulla mandorle, nocciole e zucchero. Unisci albume, farina di mais e amido. Spalma sulla colomba e aggiungi mandorle intere e granella.
7) Cottura
Cuoci in forno statico:
- 160°C per 50–55 minuti
Se scurisce troppo, copri con alluminio. La colomba è pronta quando al cuore raggiunge 94–96°C (se hai un termometro).
8) Raffreddamento
Appena sfornata, infilza la colomba con due spiedi e capovolgila tra due pentole o supporti. Lasciala raffreddare almeno 6 ore: evita che collassi e resta soffice.
Consigli per un risultato perfetto Usa farina Manitoba: regge le lunghe lievitazioni. Mantieni l’impasto sempre caldo (25–27°C). Aggiungi il burro lentamente: è fondamentale per l’incordatura. Non avere fretta: una colomba artigianale richiede 24 ore di lavoro complessivo
