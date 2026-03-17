Cronaca

La “famiglia nel bosco” attesa a Palazzo Madama

Cosa sta diventando questo caso? Il "fascicolo", non più solo una questione di servizi sociali. Ormai, un test antropologico e giuridico su più fronti

di Angelo Vitale - 17 Marzo 2026

La casa della "famiglia nel bosco"

Il caso della “famiglia nel bosco”, che vede coinvolti i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha ormai superato i confini della cronaca locale per trasformarsi in un complesso intrigo dove si intrecciano politica, diritto minorile e cultura di massa.

Il simbolo di un conflitto

Iniziato come l’allontanamento di tre minori da un rudere isolato nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, è diventato il simbolo di un conflitto profondo tra l’autodeterminazione delle famiglie e il dovere di tutela dello Stato. La vicenda, che tiene l’Italia incollata alla tv e ai media all’insegna del sensazionalismo, ha vissuto nelle ultime ore accelerazioni che contribuiscono a trasformarme drasticamente la natura.

Il fatto politicamente più rilevante, l’invito ufficiale rivolto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai genitori Nathan e Catherine. Evidente, il peso politico. La seconda carica dello Stato ha espresso più volte solidarietà alla coppia, auspicando un ricongiungimento mai avvenuto. Questo gesto ha innescato una dura reazione delle opposizioni, che accusano La Russa di “ingerenza” in una procedura giudiziaria ancora aperta.

Parallelamente, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato l’arrivo degli ispettori presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, previsto per oggi. L’obiettivo, verificare la regolarità formale dell’iter che ha portato alla separazione dei bambini dai genitori, in un clima di crescente tensione tra potere esecutivo e ordine giudiziario.

Una svolta

Ma le ultime decisioni del Tribunale hanno segnato pure un punto di svolta critico. Catherine Birmingham è stata allontanata dalla struttura di Vasto dove risiedeva con i figli. L’ordinanza dei giudici ha motivato questa scelta con la necessità di proteggere i minori da comportamenti definiti “ostili” verso gli operatori, che avrebbero ostacolato il percorso di scolarizzazione e socializzazione. Nathan Trevallion, al contrario, sembra aver intrapreso un percorso di maggiore apertura. Nelle ultime ore ha visitato una casa messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmoli.

L’idea dei servizi sociali, quella di favorire un graduale affidamento dei bambini al padre, a patto che la famiglia accetti di vivere in condizioni abitative standard (con acqua corrente, elettricità e riscaldamento) e garantisca ai figli l’istruzione bbligatoria. La cronaca recente, accelerata nella spettacolarizzazione.

La deriva social

Il caso ha attirato l’attenzione dell’universo “popolare” dei social media. La nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha annunciato la sua presenza a Palmoli per “portare solidarietà e doni” alla famiglia. Una iniziativa a rischio di trasformare un dramma familiare in un contenuto per fare visualizzazioni. L’ulteriore testimonianza di un caso diventato di dominio pubblico, scavalcando i canali di informazione tradizionali.

Mentre resta alta la preoccupazione per i bambini. Fonti vicine alla famiglia riferiscono che uno dei gemelli avrebbe manifestato un forte disagio – si è parlato di un principio di rifiuto del cibo – a seguito dell’allontanamento della madre dalla casa-famiglia.

Un test per l’Italia

Cosa sta diventando questo caso? Il “fascicolo” sulla “famiglia nel bosco” non più solo una questione di servizi sociali. Ormai, un test antropologico e giuridico su più fronti. Divisi sul diritto alla “scelta radicale”. Fino a che punto una famiglia può scegliere di vivere fuori dalla modernità se ci sono dei minori coinvolti? Diversificati tra poteri: il governo (e la stessa premier Meloni) hanno criticato le decisioni dei magistrati, definendole “figlie di letture ideologiche”, mentre il Tribunale rivendica il primato dell’obbligo di scuola, salute e socialità dei minori prevalente sulle convinzioni dei genitori.

Mentre l’opinione pubblica è sempre più polarizzata. Chi vede in Nathan e Catherine due “eroi della libertà” e chi vi scorge genitori negligenti che negano il futuro ai figli. Un dibattito divenuto feroce, alimentato quotidianamente da dirette social e talk show.

L’esito dell’ispezione ministeriale all’Aquila e il colloquio in Senato, forse, determinanti per capire se ci sarà un’apertura verso il ricongiungimento o se la frattura tra la famiglia e le istituzioni diventerà definitiva.