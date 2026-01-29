La “guerra del vuoto”: il lusso alla prova delle norme Ue sugli imballaggi

Ambiente

di Dave Hill Cirio - 29 Gennaio 2026

Ormai vicina, la “guerra del vuoto”: il Regolamento Ue sugli imballaggi in piena applicazione il prossimo 12 agosto. Un obiettivo chiaro, ridurre drasticamente i rifiuti di imballaggio in tutta l’Unione Europea, aumentare la riciclabilità e il riuso dei materiali, armonizzare criteri e obblighi tra gli Stati membri.

Imballaggi, si cambia

I produttori dovranno progettare confezioni più leggere, funzionali e riciclabili, con limiti precisi su materiali pericolosi e sulla quantità di plastica vergine. Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno soddisfare standard minimi di riciclabilità e riuso, con target progressivi fino al 2040.

Norme non solo per il riciclo o l’ambiente: colpita in pieno l’estetica dei prodotti. Nasce così il concetto di “guerra del vuoto”: lo spazio vuoto, gli inserti e i packaging iconici — simboli di lusso e marketing esperienziale — ormai in conflitto con regole che privilegiano funzionalità, ottimizzazione del volume e riduzione dei materiali. Ciò che un tempo serviva a stupire il cliente con scatole voluminose, cofanetti eleganti o packaging scenografici, da ripensare totalmente.

E l’estetica del lusso?

In tutto il settore del lusso, una tensione palpabile. Il packaging, parte integrante dell’esperienza del brand. L’apertura di un cofanetto, il tatto dei materiali, la presentazione visiva del prodotto contribuiscono alla percezione di prestigio. Ora, i designer devono trovare un equilibrio tra narrazione estetica e obblighi normativi. Materiali rigenerati, strutture modulabili e packaging minimal ma sensoriale, strumenti chiave per salvare l’identità del marchio senza violare il regolamento.

La “guerra del vuoto” sugli imballaggi si estende anche alle piattaforme di e-commerce. Confezioni pensate per scaffali e boutique da rimodulare a requisiti di spedizione e riciclabilità. Scatole più compatte, meno materiali protettivi non riciclabili, imballaggi standardizzati. Un impatto significativo sulle strategie di logistica e marketing. Il cliente riceverà prodotti in confezioni ottimizzate, ma le aziende devono lavorare su design che conservino il valore percepito del brand anche a distanza.

I numeri

I numeri sottolineano l’urgenza. L’Ue prevede di ridurre i rifiuti da imballaggi del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018. Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili o riutilizzabili, con quote crescenti di materiale riciclato, fino al 65% della plastica entro il 2040. In Italia, secondo dati Eurostat e Ispra, ogni anno si producono oltre 9 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, con circa il 60% avviato a riciclo, un dato che evidenzia la sfida per adeguarsi pienamente ai nuovi standard europei.

La normativa, quindi, driver di innovazione e sostenibilità, ma pure obbligo per i brand a ripensare l’intero ciclo dell’imballaggio, dalla progettazione alla consegna finale. Spazio, pertanto, a materiali compostabili, inserti modulari, packaging con QR code per trasparenza su composizione e riciclo. In questo scenario, la “guerra del vuoto” come metafora di un conflitto tra estetica tradizionale e obblighi ambientali. Chi saprà conciliare lusso e sostenibilità avrà un vantaggio competitivo, riuscendo a offrire un’esperienza di prestigio coerente con i valori green.

Non solo una legge ambientale

Insomma, non solo una legge ambientale. Uno stimolo a ripensare l’imballaggio come strumento di marketing, esperienza sensoriale e sostenibilità, dall’alta moda ai pacchi delle piattaforme di vendita. Un nuovo capitolo per designer, brand e consumatori. Una “guerra” appena iniziata. Chi saprà innovare senza rinunciare al fascino estetico avrà il futuro dalla sua parte.