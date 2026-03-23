Attualità

La morte di Radvinsky, proprietario di OnlyFans

di Dave Hill Cirio - 23 Marzo 2026

(Fonte: Instagram)

Leonid Radvinsky, il miliardario proprietario di OnlyFans, è morto all’età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, come confermato oggi dalla stessa azienda in un comunicato ufficiale.

Radvinsky, nato a Odessa e cresciuto negli Stati Uniti, era uno dei più importanti protagonisti dell’economia digitale. Laureato in economia alla Northwestern University, aveva iniziato la sua carriera come programmatore per poi costruirsi un impero nel settore dell’intrattenimento online.

La scalata di OnlyFans

Nel 2018 aveva acquisito la quota di maggioranza di Fenix International, la società proprietaria di OnlyFans, trasformando la piattaforma in un fenomeno globale che ha cambiato il modo in cui i creatori indipendenti monetizzano i propri contenuti. Sotto la sua guida, OnlyFans è diventata celebre per il vasto pubblico di abbonati, con decine di milioni di utenti e rilevanti ricavi annuali, pur rimanendo spesso al centro di dibattiti e polemiche legati alla natura dei contenuti e alle sfide normative.

La notizia della sua morte ha colto di sorpresa molti nel mondo della tecnologia e dell’intrattenimento digitale: nonostante fosse tra i nomi meno pubblici nel settore dei grandi imprenditori tech, Radvinsky aveva accumulato una considerevole ricchezza e influenza, contribuendo a plasmare un modello di business che ha generato dibattiti su libertà creativa, indipendenza economica dei creator e regolamentazione dei contenuti online.

Il futuro della piattaforma

OnlyFans ha espresso profonda tristezza per la scomparsa, sottolineando che Radvinsky è “morto serenamente” dopo la sua lunga lotta contro la malattia e chiedendo rispetto per la privacy della famiglia in questo momento difficile.

La morte improvvisa di Radvinsky lascia una domanda aperta sul futuro della piattaforma e su come l’industria dell’economia dei creator evolverà senza una delle sue figure più influenti.