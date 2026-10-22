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Oggi il decreto per autotrasporti e agricoltura. La Polizia scorta i tir che vogliono aggirare i blocchi

L’obiettivo è dare risposte immediate alle categorie maggiormente colpite dal caro gasolio, mentre proseguono gli interventi delle forze dell’ordine per garantire la circolazione delle merci e la distribuzione dei beni di prima necessità

di Lino Sasso - 22 Ottobre 2026

Il governo corre ai ripari per fronteggiare l’emergenza autotrasporti e le conseguenze dello sciopero dei Tir che sta provocando pesanti disagi alla circolazione e ai rifornimenti in diverse regioni italiane. Il Consiglio dei ministri, convocato per oggi, punta ad approvare un decreto legge con misure urgenti a sostegno degli autotrasportatori e nuove risorse destinate al comparto agricolo, anch’esso alle prese con l’aumento dei costi del carburante. L’obiettivo è dare risposte immediate alle categorie maggiormente colpite dal caro gasolio, così da giungere alla sospensione del blocchi stradali. Nel frattempo, proseguono gli interventi delle forze dell’ordine per garantire la circolazione delle merci e la distribuzione dei beni di prima necessità. Una vera e propria scorta assegnata ai camionisti che vogliono riprendere la regolare attività.

Ristori per il gasolio e stop ai canoni di leasing

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato alcune delle misure allo studio del governo. Tra gli interventi già individuati figurano ristori per il caro gasolio, sospensione dei canoni di leasing e digitalizzazione della lettera di vettura, con l’obiettivo di alleggerire i costi sostenuti dalle imprese di trasporto. “Il lavoro prosegue ora per garantire risposte concrete soprattutto ai cosiddetti padroncini e tutelare la regolarità del mercato”, si legge nella nota diffusa dal Mit. Particolare attenzione sarà quindi riservata ai piccoli autotrasportatori indipendenti, tra i più esposti all’aumento dei costi. Il provvedimento dovrebbe contenere anche ulteriori risorse per il settore agricolo, fortemente penalizzato dal rincaro dei carburanti.

Sospese le proteste in Sicilia e Calabria, problemi in Campania

Intanto arrivano i primi segnali di distensione sul fronte delle mobilitazioni. Nella tarda serata di ieri diverse sigle degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere la protesta dei Tir in Sicilia e Calabria, dove i blocchi avevano provocato difficoltà alla circolazione e al trasporto delle merci. La sospensione rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità, anche se restano da risolvere le criticità legate ai rifornimenti e alla distribuzione dei prodotti. Particolarmente delicata la situazione a Napoli, dove lo sciopero degli autotrasportatori e le difficoltà nel reperimento di carburante hanno spinto ad adottare provvedimenti straordinari. Il Comune ha disposto il ricorso allo smart working straordinario per il personale dell’ente, con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e ridurre i disagi alla mobilità urbana ed extraurbana. Misure eccezionali anche per gli atenei. A partire da oggi, adotteranno la didattica a distanza per tutte le lezioni e le attività formative ordinarie.

La Polizia scorta i camion

Sul fronte della sicurezza e della continuità dei rifornimenti è intervenuto anche il Ministero dell’Interno, impegnato a decongestionare la viabilità e garantire il trasporto delle merci essenziali. La priorità è assicurare la distribuzione dei generi alimentari e dei farmaci, evitando che le proteste possano compromettere l’approvvigionamento dei prodotti indispensabili. Nella sola serata di ieri le forze dell’ordine hanno scortato circa 500 autotrasportatori, consentendo ai mezzi di proseguire il viaggio in sicurezza. Dal Viminale fanno sapere che il servizio di scorta continuerà a essere garantito a tutti gli autotrasportatori che ne faranno richiesta per poter svolgere regolarmente la propria attività. L’attenzione è ora concentrata sul Consiglio dei ministri e sulle misure che saranno inserite nel decreto legge. La sua approvazione, si spera, potrebbe allentare le tensioni e consentire il completo superamento dello sciopero dei Tir.

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