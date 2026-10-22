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Cambio gomme invernali, date, obblighi e sanzioni per chi non si adegua

Tutto quello che c'è da sapere su finestre temporali, controlli e consigli pratici per viaggiare sicuri.

di Marzio Amoroso - 22 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Con l’arrivo della stagione fredda, il rispetto delle normative sugli pneumatici invernali diventa fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Ogni anno, il Codice della Strada impone l’obbligo di montare gomme termiche o di avere catene da neve a bordo su tratte specifiche e in periodi determinati. Ecco tutto quello che c’è da sapere su finestre temporali, sanzioni e consigli utili per viaggiare in totale tranquillità.

Periodo di obbligatorietà e deroghe locali

In Italia, l’obbligo generale entra in vigore il 15 novembre e termina il 15 aprile dell’anno successivo (con un mese di tolleranza all’inizio e alla fine per effettuare il cambio). È sempre importante verificare le ordinanze locali. Regioni, Province e gestori stradali possono anticipare o prolungare queste date in base alle condizioni climatiche del territorio (specialmente nelle zone montane).

Cosa dice la legge sugli pneumatici

Le gomme invernali sono progettate per offrire un’aderenza ottimale quando la temperatura scende sotto i 7°C. Per essere in regola con la normativa: Requisito minimo: Presenza della sigla M+S (Mud + Snow, ossia fango e neve).

Le sanzioni per i trasgressori

Chi circola senza pneumatici invernali o senza catene da neve a bordo rischia sanzioni pecuniarie e accessorie calibrate sulla pericolosità del tratto stradale. Nei centri abitati, la multa va da 41 € a 168 €. Fuori dai centri abitati (strade extraurbane e autostrade) varia da 84 € a 335 €.

Conseguenze accessorie e rischi assicurativi

Fermo del veicolo: Le forze dell’ordine possono ordinare il fermo immediato del mezzo finché non viene dotato di dispositivi antisdrucciolevoli. Chi ignora l’ordine rischia un ulteriore verbale di 84 € e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Risarcimenti assicurativi: In caso di sinistro su strada innevata o ghiacciata, la compagnia assicurativa potrebbe applicare la rivalsa o ridurre il risarcimento se il veicolo non era equipaggiato a norma.

Consigli pratici per evitare multe e viaggiare sicuri

Controlla lo spessore del battistrada: Il limite legale minimo è di 1,6 mm, ma per garantire prestazioni efficaci su neve e ghiaccio è consigliabile non scendere sotto i 4 mm.

Valuta l’opzione All Season: Gli pneumatici “quattro stagioni” permettono di circolare tutto l’anno senza effettuare il cambio semestrale, a patto che riportino sulla spalla la marcatura M+S.

Prenota in anticipo: I gommisti si intasano rapidamente in prossimità del 15 novembre; muoversi per tempo evita attese e il rischio di circolare fuori norma.

Rispettare la normativa sulle gomme invernali non serve solo a schivare le sanzioni, ma è un gesto di responsabilità essenziale per proteggere sé stessi e gli altri automobilisti nelle condizioni meteo più difficili.

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