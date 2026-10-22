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Meteo, pausa di poche ore, da venerdì torna il maltempo

Oggi l'Italia ritrova il sole ma già da venerdì torneranno pioggia e vento forte

di Marzio Amoroso - 22 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Dopo giorni caratterizzati da piogge diffuse, temporali e venti sostenuti, la situazione meteorologica concede una tregua. La giornata di oggi sarà infatti più stabile sulla maggior parte del territorio nazionale, con ampie schiarite e condizioni generalmente più favorevoli. L’unica eccezione sarà rappresentata dal Friuli Venezia Giulia, dove potranno ancora verificarsi alcune piogge sparse e brevi rovesci. Si tratta però di fenomeni residui destinati ad attenuarsi nel corso delle ore. Per molte regioni sarà quindi una giornata all’insegna del tempo più tranquillo, con temperature gradevoli e cieli spesso poco nuvolosi.

La tregua durerà poco

Chi spera in un ritorno stabile dell’alta pressione dovrà però attendere ancora. Le elaborazioni meteorologiche indicano infatti l’arrivo di una nuova fase di instabilità che inizierà a interessare l’Italia già da venerdì. Le prime regioni coinvolte saranno quelle del Nord Italia, dove è previsto un progressivo aumento della nuvolosità. Nel corso della giornata faranno la loro comparsa nuove precipitazioni, inizialmente concentrate sui settori occidentali. Successivamente le piogge tenderanno a estendersi ad altre aree del settentrione, riportando condizioni tipicamente autunnali.

Piogge in estensione verso il Centro

Tra la fine di venerdì e il weekend il peggioramento dovrebbe muoversi gradualmente verso il Centro Italia. Le regioni tirreniche saranno tra le prime a fare i conti con il ritorno delle precipitazioni. Non si escludono rovesci e temporali localmente intensi nelle zone maggiormente esposte alle correnti umide provenienti dal mare.

Sud inizialmente più protetto

Le regioni meridionali dovrebbero beneficiare di condizioni più stabili almeno nella fase iniziale del peggioramento. Il sole riuscirà infatti a resistere più a lungo rispetto al resto del Paese. Con il passare delle ore, tuttavia, anche il Sud Italia potrebbe assistere a un graduale aumento delle nubi.

Temperature in leggera diminuzione

Oltre alle piogge, il nuovo peggioramento porterà anche un calo delle temperature. I valori torneranno su livelli pienamente autunnali, soprattutto al Nord. Anche i venti potrebbero tornare a rinforzare, contribuendo ad accentuare la sensazione di fresco in molte zone della Penisola.LEGGI TUTTE LE NEWS SUL METEO