La scaletta dell’inaugurazione di Milano Cortina

di Martino Tursi - 6 Febbraio 2026

La scaletta della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che inizierà alle ore 20. Il teatro dell’evento sarà lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Che, per l’occasione, sarà “ribattezzato” Olympic Stadium. Il clou della cerimonia sarà rappresentato, ovviamente, dall’accensione del braciere olimpico. Che sarà doppio. A simboleggiare, in maniera plastica, la doppia collocazione dell’evento. Tra il capoluogo lombardo e le montagne di Cortina e dintorni.

La scaletta della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina

Il collegamento in tv inizierà alle 19.50 su Rai1. Che farà spazio alla trasmissione in diretta dell’evento sacrificando la programmazione tradizionale serale. Prevista una lunga serie di ospiti internazionali del mondo della musica, del cinema e della cultura. Ci saranno vere e proprie icone come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini. E ancora gli attori Tom Cruise, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis. Sul palco già annunciata la presenza del rapper Ghali. Insieme a lui anche il soprano Cecilia Bartoli e il pianista cinese Lang Lang.

Chi sono i portabandiera olimpici

La scaletta della cerimonia di inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina prevede, ovviamente, la sfilata della bandiera olimpica. A portarla saranno in dieci. Provenienti da ogni angolo del mondo. Ci sono sportivi come il maratoneta keniano Eliud Kipchoge, la pugile camerunense Cindy Ngamba, il tongano Pita Taufatofua, la ginnasta brasiliana Rebeca Andrade. Insieme a loro, l’ex sindaco di Hiroshima Tadatoshi Akiba, la poetessa nigeriana Maryam Bukar Hassan, l’ex alto commissario Onu per i Rifugiati Filippo Grandi e lo scrittore italiano Nicolò Govoni. Loro sfileranno a Milano, a Cortina invece ci saranno Franco Nones, primo oro italiano olimpico nel fondo e Martina Valcepina, pattinatrice dello short track già vincitrice di tre medaglie.