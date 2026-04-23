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La Spagna trema per l’infortunio a Yamal: mondiali a rischio?

Possibile lesione ai muscoli ischiocrurali. Rischia fino a sei settimane di stop

di Paolo Diacono - 23 Aprile 2026

La Spagna vive col fiato sospeso le ultime notizie che arrivano da Barcellona: Lamine Yamal s’è fatto male e potrebbe restare fermo tanto a lungo da saltare i Mondiali. L’attaccante, nella partita giocata ieri sera dai blaugrana contro il Celta Vigo è uscito anzitempo dal rettangolo verde. Causa infortunio. I controlli medici e sanitari avrebbero rivelato una possibile lesione ai muscoli ischiocrurali che potrebbe tenere la stellina spagnola fuori dal campo per molto tempo.

Infortunio a Yamal, trema la Spagna: salta i mondiali?

Secondo quanto riportano i media spagnoli, se fosse confermata la lezione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra, per Lamine Yamal si aprirerebbe un lungo periodo di degenza che potrebbe tenerlo fuori dai Mondiali. La competizione continentale che si giocherà tra Usa, Canada e Messico quest’estate adesso può già perdere uno dei suoi protagonisti annunciati, e attesissimi, alla vigilia. Ora è corsa contro il tempo. Yamal può pure forzare e non sarebbe il primo a uscire da un (grave) infortunio pur di partecipare alla massima competizione del calcio mondiale. Te lo ricordi Roberto Baggio?

La corsa contro il tempo

È già corsa contro il tempo per Lamine Yamal e per salvare il suo sogno di giocare ai Mondiali con la maglia della Spagna. Stando ai tempi di recupero, la sua convalescenza dovrebbe durare non meno di quattro settimane, con una prospettiva più pessimistica si arriverebbe a sei settimane. Ma i campionati del mondo di calcio iniziano tra cinquanta giorni, suppergiù. Due mesi per farsi trovare pronto e in forma per Usa-Canada-Messico 2026. La corsa contro il tempo, la grande sfida della stellina del Barça e delle Furie Rosse è iniziata.