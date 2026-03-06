Cronaca

La truffa del finto maresciallo. Un raggiro odioso che colpisce gli anziani e persone fragili

Truffatori si spacciano per marescialli, ingannano anziani con richieste di denaro per falsi incidenti familiari.

di Marzio Amoroso - 6 Marzo 2026

Nel Nord Italia si sta diffondendo con inquietante frequenza la truffa del finto maresciallo dei Carabinieri, un raggiro vile che sfrutta paura, fragilità e solitudine. Un meccanismo studiato nei dettagli da criminali senza alcun rispetto per la dignità delle persone, soprattutto anziani indifesi.

Come inizia la truffa: la telefonata muta

La truffa parte da una telefonata muta. Chi risponde sente solo piccoli rumori in sottofondo, è il primo test dei truffatori. Serve a capire se la vittima è in casa, a riconoscere il tono della voce, a valutare eventuali esitazioni. Una mappatura psicologica fatta in pochi secondi, con una freddezza.

Il passo successivo è la richiamata. questa volta il criminale si presenta come un maresciallo dei Carabinieri. Il tono è autoritario, l’urgenza costruita ad arte. La richiesta è immediata. servono soldi per evitare l’arresto di un familiare, coinvolto – dicono – in un incidente o in una situazione giudiziaria gravissima.

Il momento del panico: l’anziano cede

Le vittime di questa truffa sono quasi sempre persone anziane sole, fragili e spaventate. Prese dal panico, credono davvero di poter salvare un figlio o un nipote. Accettano un incontro. A casa arriva un complice, che si spaccia per avvocato o carabiniere in borghese. Ritira contanti, gioielli, risparmi di una vita. Poi sparisce.

Dietro rimangono vergogna, amarezza e spesso un disastro economico. E la sensazione devastante di essere stati traditi nella propria fiducia più elementare.

Come difendersi: le regole fondamentali

Le Forze dell’Ordine non chiedono mai soldi , né per evitare arresti né per chiudere pratiche giudiziarie.

, né per evitare arresti né per chiudere pratiche giudiziarie. Non comunicano telefonicamente notizie di incidenti o fermi: si presentano di persona, sempre con tesserino e modalità ufficiali.

notizie di incidenti o fermi: si presentano di persona, sempre con tesserino e modalità ufficiali. Con l’Intelligenza artificiale , i truffatori possono clonare le voci dei familiari : non bisogna fidarsi di richieste improvvise o drammatiche.

, i truffatori possono : non bisogna fidarsi di richieste improvvise o drammatiche. Se arriva una chiamata da numero sconosciuto, meglio non rispondere .

. In caso di dubbio, rispondere senza parlare : chi ha davvero bisogno si identificherà.

: chi ha davvero bisogno si identificherà. Mai fornire dati personali.

dati personali. Davanti a richieste di denaro, chiudere subito la telefonata e contattare un parente reale.

I parenti più giovani hanno un ruolo fondamentale, devono ricordare spesso a genitori e nonni che queste sono truffe, costruite per colpire chi è più fragile. Parlare apertamente dei raggiri, spiegare come comportarsi e ripetere le regole di sicurezza aiuta a spezzare il meccanismo della paura. In caso di dubbio, gli anziani devono sentirsi liberi di chiamare subito figli o nipoti: una voce familiare li tranquillizza e impedisce ai truffatori di agire. La prevenzione nasce in casa, con dialogo costante e vigilanza reciproca.