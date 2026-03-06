La truffa del finto maresciallo. Un raggiro odioso che colpisce gli anziani e persone fragili
Truffatori si spacciano per marescialli, ingannano anziani con richieste di denaro per falsi incidenti familiari.
Nel Nord Italia si sta diffondendo con inquietante frequenza la truffa del finto maresciallo dei Carabinieri, un raggiro vile che sfrutta paura, fragilità e solitudine. Un meccanismo studiato nei dettagli da criminali senza alcun rispetto per la dignità delle persone, soprattutto anziani indifesi.
Come inizia la truffa: la telefonata muta
La truffa parte da una telefonata muta. Chi risponde sente solo piccoli rumori in sottofondo, è il primo test dei truffatori. Serve a capire se la vittima è in casa, a riconoscere il tono della voce, a valutare eventuali esitazioni. Una mappatura psicologica fatta in pochi secondi, con una freddezza.
Il passo successivo è la richiamata. questa volta il criminale si presenta come un maresciallo dei Carabinieri. Il tono è autoritario, l’urgenza costruita ad arte. La richiesta è immediata. servono soldi per evitare l’arresto di un familiare, coinvolto – dicono – in un incidente o in una situazione giudiziaria gravissima.
Il momento del panico: l’anziano cede
Le vittime di questa truffa sono quasi sempre persone anziane sole, fragili e spaventate. Prese dal panico, credono davvero di poter salvare un figlio o un nipote. Accettano un incontro. A casa arriva un complice, che si spaccia per avvocato o carabiniere in borghese. Ritira contanti, gioielli, risparmi di una vita. Poi sparisce.
Dietro rimangono vergogna, amarezza e spesso un disastro economico. E la sensazione devastante di essere stati traditi nella propria fiducia più elementare.
Come difendersi: le regole fondamentali
- Le Forze dell’Ordine non chiedono mai soldi, né per evitare arresti né per chiudere pratiche giudiziarie.
- Non comunicano telefonicamente notizie di incidenti o fermi: si presentano di persona, sempre con tesserino e modalità ufficiali.
- Con l’Intelligenza artificiale, i truffatori possono clonare le voci dei familiari: non bisogna fidarsi di richieste improvvise o drammatiche.
- Se arriva una chiamata da numero sconosciuto, meglio non rispondere.
- In caso di dubbio, rispondere senza parlare: chi ha davvero bisogno si identificherà.
- Mai fornire dati personali.
- Davanti a richieste di denaro, chiudere subito la telefonata e contattare un parente reale.
I parenti più giovani hanno un ruolo fondamentale, devono ricordare spesso a genitori e nonni che queste sono truffe, costruite per colpire chi è più fragile. Parlare apertamente dei raggiri, spiegare come comportarsi e ripetere le regole di sicurezza aiuta a spezzare il meccanismo della paura. In caso di dubbio, gli anziani devono sentirsi liberi di chiamare subito figli o nipoti: una voce familiare li tranquillizza e impedisce ai truffatori di agire. La prevenzione nasce in casa, con dialogo costante e vigilanza reciproca.
