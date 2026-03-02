Attualità

L’abbraccio di Carlo Verdone a Sal da Vinci: “Troppo forte sei tu”

di Maria Graziosi - 2 Marzo 2026

L’applauso di Carlo Verdone a Sal da Vinci. L’artista napoletano ha vinto il Festival di Sanremo con la sua “Per sempre sì”. E, già da ore, sui social è diventato un tormentone. Che non è di oggi. Anzi. Da Vinci è artista solido che viene da una lunga, lunghissima, gavetta. Che ha toccato diversi settori dello spettacolo. Anche il cinema. E così tutti si son ricordati di quando, giovanissimo, recitò al fianco di Carlo Verdone nel film “Troppo forte”. Un’interpretazione che, complice il trionfo sanremese, è tornata a far parlare di sé sui social e fuori.

L’applauso di Verdone a Sal da Vinci

Il diretto interessato, Carlo Verdone, non s’è mica scordato di quella collaborazione con Sal da Vinci. Che, ormai, ha già superato i quarant’anni. L’attore e regista romano, sui suoi social (che sono un vero e proprio scrigno di preziosi ricordi del cinema e della cultura italiana), ha voluto dedicare un messaggio a quel ragazzino di ieri diventato, oggi, il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Un messaggio che, manco a dirlo, ha fatto il giro del web facendo il pieno di reazioni e commenti.

“Troppo forte sei tu”

Il ricordo di Verdone parte a metà degli anni ’80. “Era il 1985, stavo facendo il casting di Troppo forte. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro”. La ricerca di quel giovanissimo era destinata a non durare troppo: “Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante ed attore di sceneggiate”. Tra Verdone e da Vinci scattò qualcosa: “Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista”. Quindi l’abbraccio social di Verdone: “Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”.