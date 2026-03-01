Cultura & Spettacolo

La finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci

Sul palco, il cantante napoletano in ginocchio e in lacrime

di Giorgio Brescia - 1 Marzo 2026

Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo

Quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2026, in piena kermesse fino a notte fonda: come previsto da giorni, la vittoria di Sal Da Vinci.

Sanremo, vince Sal Da Vinci

Sal Da Vinci ha conquistato il primo posto con il suo pezzo “Per sempre sì”, aggiudicandosi la vittoria con il 22,2% delle preferenze totali in una volata serrata. Quasi incollato a lui Sayf, secondo classificato con il 21,9%. Terza, Ditonellapiaga ha chiuso sul podio con il 20,6%, seguita da Arisa e dalla coppia Fedez & Marco Masini.

La classifica

La classifica dei trenta artisti è stata stilata dalla somma dei voti delle cinque serate, con televoto, giuria della sala stampa e giurie radio-TV-web che hanno lavorato all’unisono per partorire il risultato finale.

Sul palco dell’Ariston, il gesto di Sal Da Vinci, inginocchiato in lacrime verso il pubblico: dedizione, sacrificio e un legame profondo con la tradizione melodica italiana.

I premi

La finale, non solo nei numeri degli artisti in corsa per i primi posti. I premi collaterali hanno sottolineato altri aspetti della gara. Fulminacci ha ricevuto il Premio della Critica Mia Martini, Serena Brancale si è aggiudicata il Premio Tim come più votata dal pubblico via app. Il miglior testo è andato alla penna di Fedez & Masini, la miglior composizione musicale alla creatività di Ditonellapiaga.

Così si chiude questa edizione: una classifica combattuta fino all’ultimo voto, in attesa delle statistiche finali che interessano alla prossima manovra della Rai sulla manifestazione nel 2027 affidata a Stefano De Martino.