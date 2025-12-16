Italpress Notizie Turismo

L’Aevf insieme al ministero del Turismo, lancia un progetto di promozione dell’Italia dei cammini

di Italpress - 16 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), con il sostegno del ministero del Turismo, lancia “La rete dei cammini verso Roma”, un progetto di promozione nazionale che da dicembre 2025 a dicembre 2026 racconterà l’Italia dei cammini attraverso contenuti editoriali, attività sul territorio e un nuovo podcast dedicato al turismo lento.

Il progetto prende il via con la pubblicazione di articoli inediti su Italia.it, dedicati ai principali temi che definiranno il futuro della mobilità dolce: turismo sostenibile, accessibile, culturale, enogastronomico, smart e destagionalizzato.

L’obiettivo è proporre una narrazione contemporanea dei cammini che attraversano l’Italia, mettendo in evidenza buone pratiche, modelli virtuosi e nuove opportunità di viaggio lento e consapevole. Accanto ai contenuti editoriali, tra la primavera e l’autunno 2026 verranno realizzati quattro blogger tour che attraverseranno alcuni tra i cammini più rappresentativi d’Italia, legati idealmente alle antiche Vie Romee e capaci di raccontare la straordinaria varietà del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

Dodici content creator, selezionati tramite una call pubblica, saranno coinvolti in un percorso di scoperta e narrazione che valorizzerà territori, comunità e culture locali attraverso reportage autentici e radicati. Il progetto si arricchisce del podcast “Buon cammino Italia”, realizzato da AEVF in collaborazione con Terre di Mezzo Editore.

La serie, composta da dodici episodi della durata di venti-venticinque minuti, verrà pubblicata con cadenza settimanale per tre mesi e condurrà gli ascoltatori alla scoperta di quattro cammini particolarmente significativi: la Via Francigena, il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino Minerario di Santa Barbara e il Cammino di San Nilo.

Il podcast è pensato per chi desidera scegliere il proprio itinerario con maggiore consapevolezza, per chi è già in cammino e cerca nuove prospettive e per chi vuole scoprire storie, voci e vite dell’Italia lontana dai circuiti turistici più battuti. I protagonisti delle puntate saranno esperti, camminatori e referenti dei territori, testimoni diretti della rinascita di molte aree interne. La produzione è affidata alle autrici Monica Nanetti, Sofia Nardacchione, Alice Facchini ed Erika Scafuro, figure di riferimento nel racconto di viaggio. L’ultimo tassello del progetto riguarda la formazione rivolta agli operatori culturali e appassionati di itinerari slow.

