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Blackrock ci ripensa e punta su Lagarde presidente del Wef

La governatrice Bce ci pensa: meglio mediare tra Fink e Schwaub che imbarcarsi nelle presidenziali (a perdere) in Francia

di Giovanni Vasso - 20 Agosto 2026

Blackrock vuole Christine Lagarde presidente del Wef, il World Economic Forum che ogni anno organizza il suo meeting a Davos, in Svizzera. Le credenziali dell’attuale governatrice in uscita dalla Bce restano forti, almeno stando a quanto riporta Bloomberg secondo cui i due “capi” del (nuovo) Wef, ossia Andre Hoffmann e Larry Fink, rispettivamente vicepresidente di Roche Holding e CEO di BlackRock, starebbero tentando di convincere la signora Lagarde ad accettare la guida del Forum.

Blackrock vuole Lagarde presidente del Wef

Una sola cosa è certa. La governatrice se ne andrà da Francoforte prima di portare a termine il mandato che sarebbe scaduto naturalmente a ottobre del 2027. Tutti la vogliono, a quanto pare. Tutti la cercano. C’è Emmanuel Macron, per esempio. Il richiamo della politica è forte, per Lagarde. Che nei mesi scorsi aveva ventilato l’idea di candidarsi all’Eliseo per far sentire alla polarizzatissima opinione pubblica francese “la voce dell’Europa”. I sondaggi, evidentemente, non la danno tra i favoritissimi e un piano B, per Lagarde, come la presidenza del Wef, non sarebbe per nulla da buttare.

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In mezzo ai fuochi

Christine Lagarde, dice Bloomberg, sarebbe pure disposta ad accettare la guida del Wef. A patto, però, che si siano risolte le tensioni interne che innervano il World Economic Forum. L’ala Blackrock, che ha preso la guida del Forum, l’ha fatto defenestrando il fondatore Klaus Schwaub, accusato (e poi assolto) di cattiva condotta finanziaria. Schwaub, però, c’ha il dente avvelenato. Le tensioni son cosa nota. E Lagarde non vorrebbe finire stritolata tra i due litiganti. Per lei, già abituata a dover mediare tra falchi e colombe, non sarebbe mica uno scherzo cercare la quadra tra le due anime della finanza globale. Sarebbe, però, sempre più semplice rispetto a vincere le elezioni in Francia.