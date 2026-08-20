Cultura & Spettacolo

Premio Bindi 2026 La canzone d’autore questa sera su Rai 3

Premio Bindi 2026 La canzone d’autore questa sera su Rai 3

di Nicola Santini - 20 Agosto 2026

Foto di Vittorio Santi

La grande canzone d’autore italiana torna protagonista in televisione. Oggi, in seconda serata su Rai 3, in onda il Premio Bindi 2026, serata evento registrata nello scenario dell’Anfiteatro Umberto Bindi di Santa Margherita Ligure e dedicata all’eredità artistica dell’indimenticabile compositore genovese.

A condurre l’appuntamento saranno uno dei volti più amati della TV di Stato, Claudio Guerrini, che nell’ultimo anno ha spaziato tra Rai1, Rai2 e Rai3 e la giornalista Chiara Buratti, chiamati ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra musica, parole e nuove interpretazioni di brani senza tempo come Arrivederci, Il nostro concerto, Il mio mondo e La musica è finita. Giunto alla ventiduesima edizione, il Premio Bindi riunisce sullo stesso palco alcuni protagonisti affermati della musica italiana e le nuove promesse del cantautorato.

Un incontro tra generazioni pensato per celebrare, attraverso interpretazioni originali e omaggi inediti, uno dei compositori più importanti e raffinati della nostra storia musicale. Numerosi gli artisti che prenderanno parte alla serata. Levante riceverà la menzione speciale “Lasciatemi sognare” nella categoria Cantautrice, mentre a Maurizio Carucci sarà assegnato lo stesso riconoscimento nella categoria Autore.

Sayf verrà premiato con la menzione speciale “Il mio mondo”, Pierdavide Carone riceverà il Premio Bindi “Futura” e Matteo Alieno sarà insignito del Premio Bindi New Generation 2026.

Ampio spazio sarà riservato anche ai giovani talenti del contest per cantautori, chiamati non soltanto a presentare i propri brani, ma anche a confrontarsi con il prezioso repertorio di Umberto Bindi, proponendo riletture personali delle sue composizioni più celebri.

A contendersi la vittoria saranno otto finalisti: Davide Amati, Diletta Calicanto, la band Emsaisi, Gabriele Spira, Matteo Salzano, Matteo Trapanese, Pit e Sofia Ara. Le loro esibizioni saranno valutate da una giuria composta da professionisti del mondo della musica.

La manifestazione si concluderà con la proclamazione del vincitore e la consegna della Targa Premio Bindi 2026. Il Premio Bindi 2026 è una produzione Le Muse Novae, realizzata con Casta Diva e con la collaborazione della Direzione Intrattenimento Prime Time, Rai 3 e RaiPlay.

Nato da un’idea di Enrica Corsi, il programma ha la direzione artistica di Zibba ed è scritto da Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci.

La direttrice di produzione è Mara De Scalzi, mentre la produzione esecutiva è affidata a Enrica Corsi e Alex Liistro. La supervisione editoriale è di Dimitri Cocciuti e la regia e il montaggio sono firmati da Lorenzo Merico.

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