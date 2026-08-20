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Malpensa: come è diventata “giungla urbana”?

Un'operazione di polizia: scoperti 100 furti

di Dave Hill Cirio - 20 Agosto 2026

Malpensa, quando anche un “non luogo” diventa “giungla urbana”. È il momento in cui le porte di un ascensore si chiudono. In quegli otto metri quadrati di spazio verticale, tra trolley rigidi e l’ansia del check-in, la sicurezza dei metal detector svanisce.

Malpensa: cosa è accaduto?

A partire da qui, la polizia ha scoperchiato un sistema di predazione sistematica che aveva trasformato lo scalo aereo nel bancomat privato di una gang tutta al femminile.

L’operazione ha portato all’arresto di dieci donne, tra cui diverse ragazze che non hanno ancora l’età per guidare un’auto, ma possiedono la manualità di esperti chirurghi.

Il bilancio colpisce: circa cento furti accertati. Il modus operandi, un balletto di invisibilità: sfruttando il “tappo” umano degli ascensori, le donne utilizzavano giacche o borse appoggiate sul braccio come paraventi per nascondere i movimenti delle dita. Un colpo durava pochi secondi e il portafoglio o l’orologio sparivano senza che la vittima ne avesse la minima percezione immediata.

Un mutamento antropologico degli scali aerei

Per anni, immaginati come un ambiente “filtrato”, una sorta di “bolla” in cui la realtà non potesse entrare. Invece, l’esatto opposto: l’aeroporto è diventato la forma suprema di luogo urbano affollato, un crocevia dove la “spiccata mobilità” dei criminali incontra la vulnerabilità di passeggeri in transito.

Una vulnerabilità che non è solo esterna. Se le “predatrici degli ascensori” rappresentavano il pericolo che entra dall’esterno, un’altra recente indagine nello stesso scalo ha mostrato il marcio interno: tre operatori aeroportuali fermati per aver rubato beni di lusso dalle stive.

Oltre 370 capi griffati, per un valore di 300mila euro. Fatti che sono facce della stessa medaglia: l’aeroporto ha perso la sua aura di “bolla protetta”.

È il paradosso della sicurezza moderna

Siamo circondati da telecamere, ma restiamo preda di tecniche di furto arcaiche. L’aeroporto, uno spaccato sociale dove la criminalità si adatta alle infrastrutture. L’ascensore, il perfetto “angolo cieco” dove il caos della folla funge da mimetismo naturale.

Non solo una cronaca di furti, allora, in uno scalo aereo che è una città nella città. Con le sue piazze, i suoi vicoli verticali e, inevitabilmente, i suoi predatori che sfruttano l’unica cosa che nessuna telecamera può proteggere davvero: la nostra distrazione tra un volo e l’altro.