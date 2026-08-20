Cultura & Spettacolo

Musica: Antonello Venditti gran finale d’estate

di Simone Pasquini - 20 Agosto 2026

Antonello Venditti si prepara a concludere il suo viaggio estivo attraverso l’Italia. Dopo il successo riscosso dalle prime tappe, il cantautore romano sarà protagonista degli ultimi tre appuntamenti di “Daje! Live Summer 2026”, il tour che lo ha riportato sul palco in alcuni dei luoghi più suggestivi del Paese. Il gran finale prenderà il via venerdì 21 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello, in provincia di Livorno, nell’ambito del Castiglioncello Festival.

Domenica 30 agosto sarà invece la volta di Ostuni, dove Venditti si esibirà all’Arena Bianca del Foro Boario. La tournée terminerà mercoledì 2 settembre nella cornice della Cava del Sole di Matera.

Tre nuove occasioni per ripercorrere oltre cinquant’anni di carriera attraverso canzoni entrate nella memoria collettiva, capaci di raccontare l’amore, l’amicizia, le speranze e le inquietudini di intere generazioni.

Da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, passando per “Ricordati di me”, “Ci vorrebbe un amico”, “Alta marea” e “Unica”, ogni concerto diventa un grande racconto corale, alimentato dal legame speciale che Venditti ha saputo costruire con il suo pubblico.

Il tour accompagna la pubblicazione di “Daje!”, il nuovo album dal vivo prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, che ha raggiunto le zone alte della classifica FIMI dedicata ad album e supporti fisici. Un risultato significativo per un progetto che non si limita a raccogliere i successi più amati del cantautore, ma restituisce tutta la forza e il calore delle loro esecuzioni dal vivo.

PER TUTTE LE ALTRE NEWS DI CULTURA & SPETTACOLO