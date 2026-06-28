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Monte Everest, il cimitero di ghiaccio, oltre 200 corpi restano ancora sulla montagna

Il tetto del mondo nasconde una verità che pochi raccontano: la montagna conserva ancora centinaia di corpi mai riportati a valle.

di Gianluca Pascutti - 28 Giugno 2026

Il Monte Everest affascina, ma nasconde un prezzo altissimo. Sulla montagna più alta del mondo restano ancora oggi circa 200 corpi di alpinisti mai recuperati. Il numero esatto cambia di stagione in stagione, ma le stime più attendibili parlano di diverse centinaia di morti complessive e di molte salme ancora in quota. L’Everest non è solo un obiettivo sportivo, è anche un luogo estremo, dove ogni errore si paga con la vita. Il freddo, il vento, la quota e la stanchezza trasformano la via normale in un percorso ad altissimo rischio.

Perché tanti cadaveri restano sul Monte Everest

Molti si chiedono perché i cadaveri restino sul Monte Everest. La risposta è semplice e brutale, recuperare un corpo sopra gli ottomila metri è un’operazione quasi impossibile. Il peso di una salma, unito all’equipaggiamento, supera spesso le forze di una squadra in quota. Ogni passo richiede ossigeno supplementare, corde fisse e una logistica complessa. Ogni soccorritore rischia la propria vita. Per questo molte spedizioni rinunciano al recupero e scelgono di lasciare i corpi dove sono. In alcuni casi il ghiaccio ingloba le salme. In altri, le valanghe le trascinano in crepacci profondi. Alcuni corpi restano visibili lungo le vie di salita e diventano punti di riferimento macabri per chi sale verso la vetta.

Le nuove operazioni di recupero sull’Everest

Negli ultimi anni alcune squadre specializzate hanno avviato missioni dedicate al recupero dei cadaveri sul Monte Everest. Le autorità locali puntano a ridurre l’impatto visivo e morale di questi resti lungo le rotte più frequentate. Queste operazioni richiedono budget elevati, elicotteri, personale esperto e finestre meteo perfette. Ogni corpo riportato a valle rappresenta un successo tecnico e umano, ma non cambia il quadro generale, in alta quota restano ancora molti cadaveri, spesso irraggiungibili.

Il prezzo reale del mito Everest

Il Monte Everest continua ad attirare alpinisti, clienti delle spedizioni commerciali e sognatori di ogni età. Le immagini della vetta fanno il giro del mondo, ma raccontano solo una parte della storia. L’altra parte resta nel cimitero ghiacciato della montagna. Ogni corpo non recuperato ricorda che l’Everest non perdona. Dietro ogni vetta conquistata esiste una statistica di incidenti, errori di valutazione e condizioni estreme. Chi sogna il tetto del mondo deve conoscere anche questo lato nascosto. Il mito dell’Everest vive, ma il suo prezzo resta inciso nel ghiaccio.