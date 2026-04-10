Primo Piano

Lautaro Martínez si ferma ancora

Un nuovo allarme per il capitano, recidiva al soleo e stop di almeno due settimane

di Gianluca Pascutti - 10 Aprile 2026

Lautaro Martínez si ferma di nuovo. L’Inter ha confermato un lieve risentimento al soleo della gamba sinistra, lo stesso punto che aveva già costretto il capitano allo stop nelle scorse settimane. È una recidiva a tutti gli effetti, un segnale che il muscolo non ha ancora recuperato pienamente e che non può essere sollecitato. Il club ha scelto la linea più prudente, niente Como, niente rischi, gestione immediata e stop forzato. Secondo le prime valutazioni interne, il giocatore resterà fuori almeno due settimane, con una rivalutazione progressiva. Non è un infortunio grave, ma è un infortunio che pesa perché colpisce un muscolo delicato e già compromesso.

Perché il soleo è un punto critico

Il soleo è un muscolo profondo del polpaccio. È responsabile della stabilità della caviglia e della spinta nei cambi di ritmo. Quando si infiamma, non si tratta di un semplice fastidio, è un segnale di sovraccarico che può trasformarsi rapidamente in una lesione se non gestito con attenzione. Il problema del soleo è la sua lentezza nel recupero. È un muscolo che non si può “testare” in campo, se cede, cede di colpo. Per questo l’Inter ha scelto di fermare Lautaro subito, senza tentativi di recupero lampo. Una recidiva sullo stesso distretto non permette leggerezze.

Cosa cambia ora per l’Inter

L’assenza del capitano obbliga l’Inter a riorganizzare l’attacco e a ridistribuire i minuti. Non è solo una questione di formazione, è una questione di equilibrio. Lautaro è il riferimento tecnico, emotivo e tattico della squadra. Senza di lui, l’Inter perde la prima pressione, la connessione tra i reparti e la capacità di trasformare un’azione sporca in un’occasione pulita. Il club dovrà ora gestire il giocatore con estrema cautela, perché un terzo episodio sullo stesso muscolo aprirebbe un problema più serio.

Il comunicato ufficiale dell’Inter

“Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni.”